В Украине изменили условия получения бесплатного жилья: что принял Кабмин

Кабинет министров, на заседании 11 августа, пересмотрел порядки обеспечения жильем некоторых категорий граждан. Речь идет о лицах, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и членов их семей (постановление № 719), а также об участниках Революции Достоинства и членов их семей (постановление № 206).

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проекты разработаны Министерством по делам ветеранов с целью усовершенствования действующих порядков получения денежных компенсаций на покупку жилья следующими категориями граждан:

лицами с инвалидностью вследствие войны I и II группы;

внутренними переселенцами, которые являются участниками боевых действий, или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы,

Видео дня

лицами с инвалидностью I-II групп, получивших травмы во время Революции Достоинства;

членами семьи погибших лиц, указанных выше.

Документом, среди прочего, предусмотрено:

1. Предоставить комиссиям по рассмотрению заявлений о назначении денежной компенсации дополнительные полномочия в части:

осуществления пересмотра решения о назначении денежной компенсации по вновь открывшимся обстоятельствам (например, в случае изменений в имущественном состоянии, в составе семьи, изменения показателей опосредованной стоимости сооружения жилья, в связи с потерей статуса члена семьи погибшего или лица с инвалидностью вследствие войны и т.п.);

отмены предыдущего решения по вновь открывшимся обстоятельствам;

принятия решения об отказе в выплате денежной компенсации.

2. Определить основаниями для отказа в выплате назначенной денежной компенсации такие случаи:

потеря получателем денежной компенсации статуса члена семьи погибшего или лица с инвалидностью вследствие войны;

приобретение жилого помещения, что соответствует норме жилой площади, определенной статьей 47 Жилищного кодекса;

заключение инвестиционного договора после назначения денежной компенсации;

снятие с квартирного учета.

3. Определить право на выплату денежной компенсации уполномоченному члену семьи, который включен в расчет размера денежной компенсации, в случае смерти получателя денежной компенсации.

Вместе с тем, потенциальным получателям денежной компенсации на приобретение жилья следует обратить внимание на такие важные моменты:

В случае, если собственник жилья, приобретенного за счет средств денежной компенсации, продаст его в течении 3-х лет с момента регистрации прав собственности на такое жилье, средства полученной денежной компенсации подлежат возврату в государственный бюджет. Контролировать это будет орган соцзащиты самостоятельно путем периодического на протяжении 3 лет получения информационной справки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В случае заключения договора на приобретения жилья, стоимость которого окажется меньшей, чем сумма средств денежной компенсации, Уполномоченный банк в течение 3-х банковских дней после перевода средств по договору возвращает остатки средств денежной компенсации на счет органа социальной защиты населения. Если в течение 30 дней после окончания срока действия договора купли-продажи жилья, приобретенного за счет средств денежной компенсации, в Госреестре прав на недвижимое имущество так и не появится информации о заявителе как собственника такого жилья, орган социальной защиты населения обращается к заявителю с требованием вернуть средства денежной компенсации в бюджет.

По мнению разработчика документов, такой подход обеспечит реализацию принципа социальной справедливости в отношении тех лиц, которые действительно нуждаются в жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появятся новые программы доступного жилья. Правительством одобрены условия для реализации ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжильё") программ по обеспечению граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования за счет собственных и привлеченных средств.