Минсоц предложил уменьшить размер больничных для украинцев и ужесточить контроль за их выдачей

Полина Коваленко Личные финансы 10:00, 2.04.2021

В Украине больничные листы планируют перевести исключительно в электронную форму и значительно уменьшить размер пособия по временной утрате трудоспособности. Могут также изменится условия предоставления такого пособия и продолжительность его выплаты.

Соответствующий законопроект относительно оптимизации функций Фонда социального страхования разработали в Минсоцполитики. Документ обнародован для обсуждения на официальном сайте ведомства, где каждый желающий может выразить свое мнение касательно его поддержки или неподдержки.

Согласно пояснительной записке к документу, повышение уровня заболеваемости в период пандемии COVID-19 на фоне спада экономической активности, следствием чего является уменьшение поступлений от уплаты ЕСВ, привели к резкому росту расходов Фонда соцстрахования и критическому состоянию финансирования им выплат. Кроме того, в условиях стремительного развития цифровых технологий требуют осовременивания некоторые механизмы выполнения Фондом функций страховика.

В связи с этим, в правительстве решили кардинально изменить существующий порядок выдачи и выплаты больничных – значительно "разгрузить" Фонд соцстраха в части финансирования больничных и ужесточить контроль за их выпиской. Также авторы законопроекта не забыли и о диджитализации сферы социального страхования.

В частности, проектом документа предлагаются такие новации:

1) Листок нетрудоспособности станет только электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения, которое тоже будет создаваться в электронной форме. Медицинское заключение должно быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения с соответствующим заключением врача (комиссии врачей).

2) Электронный реестр листков нетрудоспособности станет частью реестра застрахованных лиц, доступ к которому будет возможным с помощью Единого вебпортала "Дия".

3) Фонд соцстраха будет проводить проверку обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности в медучреждениях и у врачей, которые проводят медицинскую практику как ФЛП. Для этого в Фонде будут внедрены отдельные должности – страховые эксперты-доктора. Их задачи, обязанности и функции будут отдельно определены Кабмином. При проверке обоснованности медицинских заключений такие страховые эксперты будут иметь право непосредственно посещать медицинские учреждения, истребовать необходимую информацию, копии документов и материалов. Также они будут иметь доступ к информации с ограниченным доступом.

4) В случае установления факта необоснованного медицинского заключения, на основании которого был выдан листок нетрудоспособности, Фонд будет обращаться к докторам, подписавшим такое медзаключение, с требованием компенсировать суммы, которые были выплачены по соответствующему больничному. Примечательно, что такое требование об уплате суммы компенсации по листку нетрудоспособности, сформированному на основании необоснованного медицинского заключения, будет приравнено к исполнительным документам, а соответственно, компенсацию с докторов смогут стягивать в принудительном порядке.

5) Выплата больничных из средств Фонда будет начинаться с 11-го дня нетрудоспособности. До того, в течение 10 дней, больничный работнику будет обязан выплачивать работодатель. Сейчас действует норма, согласно которой работодатель оплачивает только первые 5 дней больничного, а далее начинает выплачивать Фонд соцстраха.

6) Больничные не будут предоставлять за период простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя.

7) Размеры больничных пособий станут меньше. В частности:

  • 50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж до 5 лет (сейчас до 3 лет);

  • 60% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 5 до 10 лет (сейчас от 3 до 5 лет);

  • 70% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 10 до 15 лет (сейчас от 5 до 8 лет);

  • 80% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 15 до 20 лет;

  • 100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж свыше 20 лет (сейчас от 8 лет).

Таким образом, в случае принятия законопроекта, чтобы получить больничные в 100% размере, придется "отпахать" 20 лет. А вот работник со стажем 9 лет, который сегодня имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% зарплаты, после "оптимизации функций Фонда" сможет рассчитывать на больничные в размере только 60% заработка.

Кроме больничных, некоторые изменения коснулись и пособия по беременности и родам. В правительстве хотят немного сократить сроки его выплаты - в течение 2 месяцев с даты рождения ребенка (сейчас 70 дней). Также планируют конкретизировать размер пособия на погребениедва прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который является действующим на дату смерти (сейчас этот размер определяется Фондом, но не может быть меньше одного прожиточного минимума).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минсоцполитики сообщили, что пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации в Фонде социального страхования.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

"Погибшие" побратимы пришли к подозреваемому в погромах под ОП Сорду: он сделал признание на видео

Разведка сообщила о подготовке РФ к широкомасштабным боевым действиям: возможно продвижение вглубь Украины

Арахамия извинился за нардепа Колесник: никто сваливать из Украины не будет. Видео

Бутусов в прямом эфире назвал Мураева агентом Кремля: конфликт едва не перерос в драку. Видео

Зеленский был прав. Они физиологически другие