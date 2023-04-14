В Украине двухкомнатную квартиру продают за 48 тысяч гривен: где можно купить дешевое жилье

В Украине двухкомнатную квартиру продают за 48 тысяч гривен. Такое жилье можно купить в селе Ковтуново Сумской области.

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Об этом говорится в данных портала недвижимости. Площадь жилья составляет 49 квадратных метров. В квартире начали ремонт, однако его еще предстоит закончить.

Площадь кухни - 8 квадратов. Санузел смежный, есть газ, электричество, вода. Недалеко находится остановка транспорта, школа и магазин.

"Продается квартира в селе Ковтуново, Шосткинский р-н. Квартира под ремонт, 2 этаж, 2 комнаты, отопления нет. Начали делать капитальный ремонт, новая электрическая проводка, есть газ и вода. Балкона нет, крышу желательно освежить, входная дверь бронированная. Квартира сухая", – говорится в объявлении.

Также вместе с квартирой продается сарай с погребом, огород (10 соток). До остановки рейсового автобуса 1 км, есть интернет. Отметим, в Украине стоимость недвижимости изменилась после начала полномасштабной войны.

Жилье во Львове резко подорожало, в то же время в столице цены в валюте значительно снизились. Резко снизились цены на жилье в Харькове, Запорожье и других городах, которые находятся недалеко от зоны военных действий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, спрос на аренду жилья в столице находится на невысоком уровне. При этом цены на жилье замерли.

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