В Украине для большинства повысят пенсионный возраст: до какого возраста придется работать 

В Украине уже с 2025-го большинство 60-летних не смогут вовремя выйти на заслуженный отдых. Дело в том, что средний стаж, с которым украинцы выходят на заслуженный отдых, составляет 32 года, при этом уже через два года украинцы, у которых меньше 32 лет стажа, не смогут вовремя выходить на пенсию.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, к 2028-му требования к стажу достигнет 35 лет. В 2023-м нужно иметь 30 лет стажа, а с 2024-го уже 31 год. Требование ежегодно увеличивается на 12 месяцев.

Те, кто не сможет выполнить требование, должен будет работать до 63 или 65 лет. Сейчас украинцы выходят на заслуженный отдых, имея в среднем 32 года стажа. То есть уже через два года большинство украинцев не сможет вовремя получить пенсию.

Как понять, смогу ли я вовремя получить пенсию?

На портале Пенсионного фонда вы можете проверить, сколько стажа удалось заработать. Затем стоит посчитать, сколько стажа вы успеете заработать до 60 лет. Для пенсии в 65 лет нужно иметь как минимум 15 лет стажа.

Отметим, те украинцы, которые официально не работают, могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд (на данный момент их размер составляет 1474 грн). Тогда им будут учитывать стаж. Если же вы уже достигли 60-летия и до сих пор не имеете необходимого стажа, тогда за каждый месяц стажа придется заплатить 2948 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторые пенсионеры пройдут проверку в результате плановой верификации. Ее проводит Министерство финансов, а данные передают Минсоцу.

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