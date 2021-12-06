Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) благодаря обращениям украинцев выявило признаки нарушений в 100 декларациях более чем на 380 млн грн. При чем, за треть нарушений предусмотрена уголовная ответственность. Среди самых значительных нарушений – сокрытие сведений о доходе и незаконное обогащение.

Согласно информации НАПК, проверке были подданы 134 декларации. В 100 из них (почти в 75%) были выявлены признаки:

уголовного правонарушения (в 28-ми);

административного правонарушения (в 72-х).

Сокрытие сведений о доходе

В декларации одного из налоговиков было указаны недостоверные сведения на 64,5 млн грн. Он не указал сведения о своем доходе в связи с прощением долга в сумме 59 млн грн и не задекларировал несколько земельных участков.

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Незаконное обогащение

В декларации бывшего начальника Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области НАПК выявило признаки незаконного обогащения. Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 млн грн.

Сокрытие стоимости земельных участков

Депутат Днепропетровского областного совета не отметил в декларации стоимость более 100 земельных участков. Сумма составляет свыше 16 млн грн.

Сокрытие денег, данных в долг

Депутат Обуховского районного совета не задекларировал 22 млн грн. Эти деньги он одолжил другому лицу, но в декларации о них не упомянул.

"Всего в 2021 году НАПК приняло в проверку 1 249 деклараций. Из них проверка 220 деклараций была начата на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранителей", – добавили в НАПК.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы, которые имеют дополнительный доход, в 2022-м должны заполнить декларации в налоговой. С зарплаты работодатель сам высчитывает налог и платит его, а вот с другого заработка платить в бюджет украинцы должны сами.