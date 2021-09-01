В Украине без пенсий останется каждый второй 60-летний. Вот, кого это коснется

В Украине ежегодно до 2027-го будут расти требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Как результат, уже через шесть лет половина (45%) украинцев пенсионного возраста вынуждена будет работать до 63 или 65 лет.

Это предусмотрено реформой, которую приняли еще в 2017 году. Чтобы узнать, в каком возрасте вы сможете выйти на пенсию, необходимо подсчитать, сколько стажа вы успеете заработать.

Если вам исполнится 60 лет уже в 2021-м, для выхода на пенсию вовремя нужно иметь от 28 лет страхового стажа .Если вам исполнится 60 лет в 2022-м, к тому моменту нужно иметь от 29 лет стажа. Требования будут расти до 2027-го:

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в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 года;

в 2026-м – от 33 года;

в 2027-м – от 34 года.

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (зависимо от того, когда исполнится):

в 2021-м – от 18 до 28 лет;

в 2022-м – от 19 до 29 года;

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет.

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Что выйти на пенсию в 65 лет, нужно не выполнить оба выше перечисленных требования, но иметь не меньше 15 лет стажа.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Отметим, средний размер пенсии в июле 2021-го увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.