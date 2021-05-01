В Украине бензин разбавляют запрещенными веществами: к чему может привести
В Украине бензин разбавляют бензолом, серой, монометиланилином. Это негативно влияет и на автомобиль, и на экологию.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как утверждается в исследовании Института потребительских экспертиз, некоторые компании "кустарным" способом "разбавляют" бензин различными не подакцизными веществами на мини-НПЗ. Это мелкие предприятия с простейшим оборудованием.
"Они делают примитивную перегонку. – объясняет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. – В низкооктановый бензин стандарта Евро-2, Евро-3, чтобы поднять ему октаны и улучшить некоторые свойства, добавляют дополнительные компоненты, присадки. Таким образом получают топливо".
Каждая составляющая имеет свое особое влияние на системы автомобиля.
Бензол. Это вещество очень токсично. Оно разъедает топливную систему и может привести к ее отказу.
Сера. Если ее в топливе слишком много, образовывается нагар, загрязняются топливные форсунки и "убиваются" катализаторы.
Монометиланилин. Это самое опасное из веществ, которые добавляют в бензин. С 2013-го ароматические амины(среди которых монометиланилин) запрещено использовать в бензинах, которые продают в Украине. Вначале эти вещества действительно пропали из украинского бензина, но теперь их снова фиксируют. Старые автомобили реагируют на монометиланилин не настолько резко. В новых же он может повредить двигатель.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В мае Украина может столкнуться с нехваткой дизельного топлива из-за планового технического обслуживания на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, совпадающего с перерывом в поставках российской "Роснефти".
Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены. Так, несмотря на снижение европейских котировок в прошлом месяце, цены на украинских АЗС продолжали расти.