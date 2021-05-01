В Украине бензин разбавляют запрещенными веществами: к чему может привести

В Украине бензин разбавляют бензолом, серой, монометиланилином. Это негативно влияет и на автомобиль, и на экологию.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как утверждается в исследовании Института потребительских экспертиз, некоторые компании "кустарным" способом "разбавляют" бензин различными не подакцизными веществами на мини-НПЗ. Это мелкие предприятия с простейшим оборудованием.

"Они делают примитивную перегонку. – объясняет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. – В низкооктановый бензин стандарта Евро-2, Евро-3, чтобы поднять ему октаны и улучшить некоторые свойства, добавляют дополнительные компоненты, присадки. Таким образом получают топливо".

Каждая составляющая имеет свое особое влияние на системы автомобиля.

Бензол. Это вещество очень токсично. Оно разъедает топливную систему и может привести к ее отказу.

Сера. Если ее в топливе слишком много, образовывается нагар, загрязняются топливные форсунки и "убиваются" катализаторы.

Монометиланилин. Это самое опасное из веществ, которые добавляют в бензин. С 2013-го ароматические амины(среди которых монометиланилин) запрещено использовать в бензинах, которые продают в Украине. Вначале эти вещества действительно пропали из украинского бензина, но теперь их снова фиксируют. Старые автомобили реагируют на монометиланилин не настолько резко. В новых же он может повредить двигатель.

Как ранее писал OBOZREVATEL: