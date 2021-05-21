В Украине банки будут работать на почте, а наличку можно снять на кассах: чего ждать

"Укрпочта" объявила тендер на оценщика, который поможет ей приобрести банк. Об этом официально сообщил гендиректор предприятия Игорь Смелянский. Зайти на банковский рынок в "Укрпочте" пытались около 4 лет, постепенно расширяя спектр своих финансовых услуг. Как заявило предприятие ранее, идея "почтового банка" должна помочь, прежде всего, жителям отдаленных населенных пунктов. Но вот эксперты видят в таком решении некоторые риски.

Как будет работать такой банк и как меняется украинский финансовый рынок в целом – узнавал OBOZREVATEL.

"Укрпочта", хоть это и почтовый оператор, предоставляет множество непочтовых услуг. К примеру, в ее отделениях украинцы могут оплатить коммунальные услуги, получить пенсии или соцвыплаты. Из-за конкуренции с другими операторами, прибыль от почтовых пересылок в последние годы упала, и непочтовые услуги стали важным источником доходов.

В последнее время "Укрпочта" имеет не лучшие показатели по прибыльности. К примеру, за первый квартал 2021-го там отчитались о 128 млн грн убытка. В это время выход на банковский рынок дает возможности для дополнительного заработка.

"Это даст возможность диверсифицировать свой портфель услуг, – утверждает эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян. – Раньше государство компенсировало "Укрпочте" немалые средства за доставку пенсий и в этом увидели потенциал. У них узнаваемый бренд, много отделений, и вероятно, представители предприятия думают, что это даст им преимущества в сфере банковских услуг".

Разные схемы выхода на финансовый рынок в "Укрпочте" рассматривают давно. Год назад Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2788-д, который должен был превратить "Укрпочту" в так называемый "почтовый банк". Этот законопроект позволял оператору: приобщать депозиты, открывать и вести банковские счета физических и юрлиц, а также выпускать платежные карты.

"Количество отделений банков сокращается, и для многих населенных пунктов единственной связью с внешним миром остается почта, – говорит одна из авторов законопроекта, депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. – Потому мы хотели, чтобы "Укрпочта" могла предоставлять банковские услуги, без лицензии банка. Но против этого выступили: Всемирный банк, МВФ и НБУ. Были некоторые предостережения, вопросы по банкротству, уставному капиталу, финансовому плану. Если бы "Укрпочта" стала "почтобанком" и, не дай бог, обанкротилась, были бы вопросы по Фонду гарантирования вкладов. Потому от этой идеи отказались".

Как сообщили в "Укрпочте", им нужна лицензия на открытие текущих, карточных и депозитных счетов своим клиентам и на их обслуживание. Потому спустя год ожидания они приняли новое решение – купить себе банк, который станет "почтовым". К слову, подобная схема уже работает в Индии и России.

"Почтовый банк" будет отдельной юридической структурой с отдельным балансом, которая должна работать по всем текущим нормам украинского законодательства и правилам НБУ. Дополнительных отделений у банка не будет, соответствующие услуги будут предоставлять сразу в отделениях почты. Что интересно, устанавливать банкоматы во всех отделениях на начальном этапе не планируют:

"Чтобы получить наличные по банковской карте достаточно обычного POS-терминала, которых в "Укрпочте" уже более 5000, – сообщает OBOZREVATEL заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук. – Мы прямо сейчас покупаем еще 2500 и планируем развивать эту сеть и в дальнейшем. Уже сейчас клиенты любых банков могут снять наличные по своим картам в таких отделениях "Укрпочты". Особенно это актуально там, где банки закрыли свои отделения, а их клиенты с карточками остались".

Полищук добавляет, 2500 передвижных отделений тоже будут оснащены такими терминалами, но с более расширенным функционалом. Там клиенты смогут не только снять наличные по своей карте или оплатить карточкой за услугу или товар, но и отправить посылку, подписаться на журнал или газету, и тому подобное.

По данным "Укрпочты", около 15 млн украинцев лишены доступа к многим финансовым услугам, поскольку проживают в населенных пунктах, где нету банковских отделений. Из-за этого более 37% граждан не имеют базовых банковских счетов. В то же время, отделения почты есть во всех селах.

"Краткосрочно в этой идее много преимуществ, – говорит Егор Киян. – "Укрпочта" имеет расширенную сеть отделений, в отличие от некоторых банков. Потому населению будет удобно пользоваться услугами. Кроме того, люди уже привыкли к почте. Они пришли в знакомое место и осуществили операцию. Для тех людей, которые пользуются услугами предприятия, это упростит операции и расширит возможности".

Егор Киян утверждает, в долгосрочной перспективе "почтовый банк" достаточно рисковый, ведь если он окажется на грани банкротства – это создаст проблемы всему государству.

"У меня нет негатива к менеджменту "Укрпочты", но объективно, дела у них идут не лучшим образом. Очень хотелось бы, чтобы в случае покупки организационная структура банка сохранялась, и "Укрпочта" не требовала особого отношения со стороны НБУ. Чтобы к этому банку выдвигались те же требования, как и к другим. Ведь если "Укрпочта" не справится с установленными критериями, в стране появится еще один проблемный банк. Это самый большой риск", – говорит Киян.

Если у "почтового банка" будут проблемы с капиталом, его придется докапитализировать из бюджета, значит – из карманов налогоплательщиков.

Банковские услуги в отделениях почты – еще один шаг на пути к более либеральному рынку финансовых услуг, который пробуют строить в последние годы. В частности, с 1 августа 2020-го у всех граждан, которые владеют платежными картами, есть возможность снимать с них деньги через кассы предприятий торговли, общественного питания, отделений "Укрпочты", которые оснащены POS-терминалами.

Существенно ослабили и валютные правила. Теперь украинцы могут использовать доллары чтобы:

платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);

переводить валюту;

рассчитываться за страхование жизни;

покупать государственные ценные бумаги.

Зарплату большинству граждан платят по прежнему в гривне, но сумму выплат можно привязать к доллару.

Покупать доллары можно онлайн и в отделениях почты. "Существенных рисков в этом нет, – говорит Егор Киян. – Понятно, что здесь акцент на наличке, а мы переходим к безналичным расчетам. Но эти нововведения я оцениваю позитивно. Главное – это комфорт пользователей".

Однако до того, чтобы называться либеральным, украинскому рынку еще далеко, утверждает эксперт.

В целом, банковские услуги вне классических банковских отделений действительно создают дополнительные удобства для граждан. Ведь стоит понимать, что банками покрыта лишь часть территории государства, а обслуживать нужно всех. Но в то же время, некоторые решения создают и дополнительные риски. К ним нужно подходить осторожно, чтобы не принести новых проблем в банковскую систему.