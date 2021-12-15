В Турции продают пахлаву на блюде из золота почти за 5 млн грн. Фото

В турецком городе Кахраманмараш продают блюдо "соловьиные гнезда" и пахлаву на золотых подносах за 3 млн лир (5,7 млн грн). Два подноса из 24-каратного золота были изготовлены в ювелирной мастерской, которая занимает важное место в Турции в сфере управления золотом и ювелирного дизайна.

Подготовленные противни были доставлены в кондитерскую, и был приготовлен десерт. "Соловьиные гнезда" и пахлаву, приготовленные мастерами, выставили на продажу за 3 млн, сообщает Т24.

"Мы готовим качественную выпечку и десерты. Каждый день мы делаем ограниченное количество сладостей, а на следующий день делаем новые. У нас на золотом блюде пахлава и "соловьиный десерт". Наш десерт Bülbülyuvası, включая его тару, стоит около 500 тысяч лир. Всего золота – 600 грамм. На обычном подносе пахлава стоит около 2,5 млн лир", – сказал менеджер предприятия Джафер Налчачи.

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Кахраманмараш – это город ювелиров, там изготавливают и обрабатывают золото. "Мы хотели показать и украшения, и сладости так же, как и наши соседние провинции", – добавил Налчачи.

Напомним, в одном из украинских магазинов сети "Ашан" замечена странная акция на сосиски с филе индейки. В результате 93%-скидки цена на продукт опустилась с почти 2 тыс грн/кг до 120 грн/кг.

Фотографию с объявлением опубликовал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Согласно ему (объявлению), до акции килограмм сливочных сосисок из филе индейки стоил 1 963,1 грн, а после ее начала цену снизили до 119,9 грн.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине продают черешню по 1 499 грн/кг. Такую цену заметили в одном из супермаркетов.