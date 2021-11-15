В США предприятия массово скупают роботов, работающих вместо людей

За девять месяцев 2021 года компании США купили 29 тыс. "рабочих" роботов, потратив на это 1,48 млрд долларов. Одна из главных причин этого – нехватка работников.

По информации CNN, нынешняя закупка роботов американскими компаниями является самой большой в истории страны. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году.

Причин, по которым компании США начали скупать "рабочих" роботов, выделяют две. Это:

высокий рост спроса на товары и продукцию;

трудности с поиском специалистов.

Последнее повлияло на роботизацию предприятий едва ли не больше всего. Ведь многие компании на фоне последствий пандемии COVID-19 так и не смогли привлечь новых или вернуть старых сотрудников.

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Рост закупок роботов наблюдается почти во всех отраслях американской экономики. Однако чаще всего их приобретают:

автомобильные компании;

металлургические компании

производители продуктов питания.

Мир все больше будет роботизироваться, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума. Там отмечают: доля работы, выполняемой роботами, в ближайшие четыре года вырастет с 29% до 42.

Аналитики выяснили, что технологии создадут 133 млн новых рабочих мест – в противовес 75 миллионам, которые займут роботы. Большая часть из них – инженеры и разработчики. Чаще всего роботов будут использовать в сфере продаж и в службах поддержки.

При этом в будущем машины смогут занять и места, которые ранее считались исключительно "человеческими". К примеру, роботы смогут выполнять задачи, связанные с принятием решений в сфере управления и координации проектов.

Пока во всем мире востребованы инженерные таланты, Украина все еще страдает от нехватки рабочих рук. По оценкам аналитиков, в ближайшие десятилетия украинский рынок труда кардинально не изменится.

Ожидается, что, физическая сила в украинских реалиях все так же будет оставаться затребованной. А рабочие профессии из-за трудовой миграции будут испытывать нехватку.

"Нашему бизнесу открыт доступ к западным технологиям. Однако дешевая рабочая сила тормозит прогресс. Скажем, если в Германии рабочим платят 3 тыс. евро, то им выгоднее установить автоматизированную систему, которая окупится за год. У нас же с зарплатами 5-7 тыс. грн такая система будет окупаться десятилетиями", – отмечает HR-эксперт Алекандр Белоус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что около 13-16% населения Украины вовлечены в трудовую миграцию на постоянной основе. Впрочем, несмотря на то, что на Западе готовы предлагать украинцам работу по престижным специальностям, они все равно едут туда разнорабочими.

Причина проста – незнание языков. И нежелание их учить.