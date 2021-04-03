В разгар пандемии в Украине ищут продавцов: какую зарплату предлагают

В Украине из-за ужесточения карантина в ряде регионов утратили популярность большинство вакансий. Стабильный спрос остался на продавцов-кассиров, им, зависимо от региона, предлагают от 10 до 15 тыс. грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель направления по работе с партнерами международного сайта по поиску работы Jooble. По ее данным, количество предложений о работе продавцов-кассиров, одной из самых популярных должностей в этой категории предприятий, с начала года является неизменной – стабильно доступно около 4000 открытых актуальных вакансий по всей Украине.

Наибольшее количество сосредоточено в таких городах как Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Зарплаты в зависимости от региона и графика работы колеблются в пределах 10– 15 тыс. грн в месяч.

"Что же касается спроса на трудоустройство продавцом-кассиром, то украинцы чаще всего ищут вакансии также в крупных городах – с начала года городами с наибольшим количеством поисковых запросов были Одесса, Киев, Житомир, Харьков. Реже такую работу искали в Черновцах, Тернополе, Мариуполе, Запорожье и Николаеве", – отмечает Кирильевнина.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.