В Минсоцполитики рассказали, как малообеспеченные могут стать предпринимателями благодаря государству

В Украине малообеспеченные, которые зарегистрированы в центре занятости как безработные, смогут получить возвратную финансовую помощь до 97,5 тысячи гривен. Соответствующие средства можно будет потратить для приобретения оборудования и материалов, необходимых для основания собственного дела.

В частности, на Львовщине участница пилотного проекта "Рука помощи" 34-летняя Наталья Марковская из безработной превратилась в предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на Facebook.

"Долго колебалась, прежде чем подать документы для участия в проекте. О нем я узнала от своего инспектора в центре занятости, где получала социальные выплаты, уволившись с должности воспитательницы детского сада. Мой муж Петр в то время подрабатывал изготовлением мебели на заказ. Обсудив с ним неслыханно выгодное предложение, решили легализовать его подработку и расширить производство", – сообщила Марковская.

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Теперь мебель семьи заказывают не только жители Львовщины, но и соседней Ивано-Франковской области. В списке предложений: шкафы-купе, кровати, столы, мебель для гостиных, деревянные лестницы.

"Компанию я оформила на себя, а рабочим взяла сначала мужа, а через два года, когда заказов стало больше, нам понадобились еще два мастера" – добавила Марковская.

По ее словам, без этой помощи вряд ли удалось бы открыть собственное дело. Выделенные средства (63 тысячи гривен в 2017 году) пошли на оплату дорогостоящих электропилы, рейсмусового и токарного станков, фурнитуры и тому подобное.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 января 2022 года в Украине начинает действовать государственная программа, которая будет превращать малообеспеченных и долговременных безработных в предпринимателей. Механизмы этой программы были успешно апробированы в пилотном проекте "Рука помощи" в 2016-2019 годах.

В частности указывается, что во время действия пилотного проекта более 230 долговременных безработных в трех областях получили беспроцентную возвратную помощь от государства на начало собственного дела. Более 90% из них успешно работают и сегодня.