В Минсоце рассказали, что будет с пенсиями вынужденных безработных из-за локдаунов

Украинцам засчитают в страховой стаж периоды получения помощи по частичной безработице и других пособий во время локдаунов. Речь идет о тех случаях, когда человек в эти периоды вынуждено оставался без работы. В связи с этим пенсии таких граждан не пострадают.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время презентации Аналитической справки ООН о социальной защите: пенсии в фокусе. По словам чиновника, вынужденная безработица во время локдаунов может сказаться на будущих пенсиях украинцев.

"Чтобы люди в будущем не почувствовали влияние карантина, локдаунов, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения помощи — и по частичной безработице, и других – будут засчитаны в страховой стаж. Потому что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж", – подчеркнула Лазебная.

Она также отметила, что правительством предоставлено людям право по желанию исключать периоды получения низких доходов из расчета пенсий для того, чтобы это не уменьшало размер пенсии в будущем. "Эти все шаги были сделаны как неотложная помощь", - подытожила министр.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах "красной" зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Именно этим законом внесены изменения в другой закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который и предусматривает все озвученные Мариной Лазебной новшества касательно особенностей начисления трудового стажа украинцам во время локдаунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 19 апреля предприниматели и наемные работники смогут подавать заявки на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн в случае нахождения того или иного региона в "красной" зоне карантина. Однако некоторые ФОПы были лишены Кабмином права на "карантинную" выплату.