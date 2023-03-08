В Минсоце хотят ввести еще одну причину для прекращения выплат пенсий: кого могут оставить без денег

Министерство социальной политики разработало законопроекты, которые позволят лишать пенсий тех, кто совершил преступления против государства (попытка изменения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность, госизмена). Если документ примут, осужденные украинцы на время пребывания в местах лишения свободы останутся без пенсий.

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Соответствующие законопроекты опубликованы для обсуждения на сайте Минсоца. По процедуре документы сперва публикуется для того, чтобы все желающие могли предложить свои изменения. Затем законопроекты должны утвердить на заседании Кабмина и направить для голосования в Верховную Раду.

Без пенсий на время содержание в местах лишения свободы смогут оставлять тех, кто осужден судом по статьям 109 УКУ (насильственное изменение конституционного строя), 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность), 111 УКУ (госизмена), 1111 УКУ (коллаборационную деятельность).

Таким образом, как считают авторы документа, государство даст оценку действиям тем гражданам, которые в условиях полномасштабной войны заняли сторону агрессора. Согласно опубликованному документу, выплаты возобновят, когда украинцы понесут свое наказания и выйдут из мест лишения свободы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторые пенсионеры пройдут проверку в результате плановой верификации. Ее проводит Министерство финансов, а данные передают Минсоцу.

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