В Киеве можно снять квартиру за 5 тыс. грн в месяц: почему аренда подешевела и как не стать жертвой мошенников

"В середине июля планируем переехать из Харькова в Киев", – пишет в закрытой Facebook-группе, посвященной аренде квартир, молодой человек по имени Игорь. А дальше выдвигает требования – жилье необходимо в самом центре города, желательно недалеко от станции метро "Площадь Льва Толстого" или "Дворец Спорта", с хорошим ремонтом и полным набором бытовой техники. За такую квартиру арендатор готов платить 7-8 тыс. грн в месяц без учета коммунальных услуг.

Цены на аренду жилья снизились на 20-25%, говорят риелторы. Но за такую сумму квартиру в центральной части столицы все равно нельзя найти. А вот снять квадратные метры за 5-6 тыс. грн в другом районе реально, сейчас для этого самое лучшее время. За такие деньги можно поселиться в весьма популярных районах Киева, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

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Во второй половине июня и в первой половине июля в Киеве наблюдается традиционный спад на рынке аренды – студенты разъезжаются по домам, а будущие сотрудники готовятся приехать на работу в столицу ближе к концу лета или началу осени. Именно тогда цены на аренду снова вырастут, говорит вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. Сейчас же лучшее время для поиска жилья, возможность переехать в квартиру поинтереснее с минимальной доплатой и пр. Да и собственники жилплощади становятся сговорчивее и готовы снижать цены.

Например, если еще весной найти квартиру в столице дешевле 7-8 тыс. грн в месяц было сложно, то сейчас появились варианты и за 5 тысяч грн в месяц. Скажем, за эту сумму можно снять жилье по ул. Срибнокильской с неплохим ремонтом и полным набором бытовой техники. Правда, при этом придется доплатить риелтору половину арендной платы за месяц, т.е. 2,5 тыс. грн.

Еще один вариант – квартира за 5,5 тыс. грн недалеко от ст.м. "Берестейская", на ул. Игоря Сикорского. За эту сумму сдается гостинка общей площадью 26 кв. м с изношенной мебелью и старым ремонтом. Зато владельцы разрешают заезжать с животными. За эти же 5,5 тыс. грн можно снять хрущевку на ул. Вышгородской со старым ремонтом, зато полным набором техники и мебели.

Вариантов до 6 тыс. грн можно найти несколько десятков в разных районах города, показывает исследование OBOZREVATEL. За 8 тыс. грн можно арендовать квартиру в девяти- или 16-этажных домах недалеко от станций метрополитена в популярных районах, таких как Оболонь или Голосеево. А вот квартиры в домах возрастом до 15 лет и площадью 40-50 кв. м не подешевели. Это жилье считается сейчас самым ликвидным и сдается в аренду за 11-16 тыс. грн в месяц.

Причем, как говорят риелторы, собственники недорогих квартир готовы заключать соглашения на полгода-год и фиксировать стоимость аренды. Это позволяет обезопасить себя от проблем, когда собственники решают повысить арендную плату. Поэтому такие договоры выгодно заключать квартирантам.

Цены на аренду жилья вырастут в среднем на 10-15% во второй половине августа-начале сентября, прогнозирует управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. Квартиры подорожают после того, как в Киев начнут приезжать работники из других городов и студенты.

Арендаторы, особенно те, кто только приехал покорять столицу или другие крупные города, нередко становятся жертвами мошенников. Ищущие жилье, изучая самые выгодные по цене и месторасположению квартиры, могут неожиданно обнаружить заманчивые предложения: квартира с чудесным ремонтом, в очень удобном месте и по цене ниже рыночной.

"Аферисты настойчиво требуют внести залог за съем жилья, под любым предлогом: много претендентов на эту квартиру, мы так работаем, нужно приехать в "офис агентства" подписать договор, информационные услуги и т.д. После оплаты некой суммы обманутые клиенты не могут поселиться, вернуть свои деньги, дозвониться к обманщикам", – говорят эксперты Address.ua.

Что нужно учитывать, чтобы не стать жертвой мошенников: