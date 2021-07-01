В Киеве можно снять квартиру за 5 тыс. грн в месяц: почему аренда подешевела и как не стать жертвой мошенников

Анастасия Чистякова
Анастасия Чистякова
Личные финансы
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В Киеве можно снять квартиру за 5 тыс. грн в месяц: почему аренда подешевела и как не стать жертвой мошенников

"В середине июля планируем переехать из Харькова в Киев", – пишет в закрытой Facebook-группе, посвященной аренде квартир, молодой человек по имени Игорь. А дальше выдвигает требования – жилье необходимо в самом центре города, желательно недалеко от станции метро "Площадь Льва Толстого" или "Дворец Спорта", с хорошим ремонтом и полным набором бытовой техники. За такую квартиру арендатор готов платить 7-8 тыс. грн в месяц без учета коммунальных услуг.

Цены на аренду жилья снизились на 20-25%, говорят риелторы. Но за такую сумму квартиру в центральной части столицы все равно нельзя найти. А вот снять квадратные метры за 5-6 тыс. грн в другом районе реально, сейчас для этого самое лучшее время. За такие деньги можно поселиться в весьма популярных районах Киева, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

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Жилье за 5 тысяч грн

Во второй половине июня и в первой половине июля в Киеве наблюдается традиционный спад на рынке аренды – студенты разъезжаются по домам, а будущие сотрудники готовятся приехать на работу в столицу ближе к концу лета или началу осени. Именно тогда цены на аренду снова вырастут, говорит вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. Сейчас же лучшее время для поиска жилья, возможность переехать в квартиру поинтереснее с минимальной доплатой и пр. Да и собственники жилплощади становятся сговорчивее и готовы снижать цены.

Например, если еще весной найти квартиру в столице дешевле 7-8 тыс. грн в месяц было сложно, то сейчас появились варианты и за 5 тысяч грн в месяц. Скажем, за эту сумму можно снять жилье по ул. Срибнокильской с неплохим ремонтом и полным набором бытовой техники. Правда, при этом придется доплатить риелтору половину арендной платы за месяц, т.е. 2,5 тыс. грн.

Еще один вариант – квартира за 5,5 тыс. грн недалеко от ст.м. "Берестейская", на ул. Игоря Сикорского. За эту сумму сдается гостинка общей площадью 26 кв. м с изношенной мебелью и старым ремонтом. Зато владельцы разрешают заезжать с животными. За эти же 5,5 тыс. грн можно снять хрущевку на ул. Вышгородской со старым ремонтом, зато полным набором техники и мебели.

Вариантов до 6 тыс. грн можно найти несколько десятков в разных районах города, показывает исследование OBOZREVATEL. За 8 тыс. грн можно арендовать квартиру в девяти- или 16-этажных домах недалеко от станций метрополитена в популярных районах, таких как Оболонь или Голосеево. А вот квартиры в домах возрастом до 15 лет и площадью 40-50 кв. м не подешевели. Это жилье считается сейчас самым ликвидным и сдается в аренду за 11-16 тыс. грн в месяц.

Причем, как говорят риелторы, собственники недорогих квартир готовы заключать соглашения на полгода-год и фиксировать стоимость аренды. Это позволяет обезопасить себя от проблем, когда собственники решают повысить арендную плату. Поэтому такие договоры выгодно заключать квартирантам.

Цены на аренду жилья вырастут в среднем на 10-15% во второй половине августа-начале сентября, прогнозирует управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. Квартиры подорожают после того, как в Киев начнут приезжать работники из других городов и студенты.

В Киеве подешевела аренда квартир.
Как не стать жертвой мошенников

Арендаторы, особенно те, кто только приехал покорять столицу или другие крупные города, нередко становятся жертвами мошенников. Ищущие жилье, изучая самые выгодные по цене и месторасположению квартиры, могут неожиданно обнаружить заманчивые предложения: квартира с чудесным ремонтом, в очень удобном месте и по цене ниже рыночной.

"Аферисты настойчиво требуют внести залог за съем жилья, под любым предлогом: много претендентов на эту квартиру, мы так работаем, нужно приехать в "офис агентства" подписать договор, информационные услуги и т.д. После оплаты некой суммы обманутые клиенты не могут поселиться, вернуть свои деньги, дозвониться к обманщикам", – говорят эксперты Address.ua.

Снять квартиру дешевле можно летом.

Что нужно учитывать, чтобы не стать жертвой мошенников:

  1. Если видите заманчивые предложения, где стоимость проживания намного ниже среднерыночной, отнеситесь к этому объявлению с предельной бдительностью. Посмотрите, есть ли еще объявления у этого арендодателя, отзывы о нем. Позвоните и внимательно слушайте, что будут говорить. Задаток перед просмотром просят только мошенники.

  2. Если арендатора приглашают в офис агентства перед просмотром квартиры – это не всегда мошенники. Есть крупные агентства, которые очень внимательно относятся к клиентам. Нужно быть бдительными на встрече. Если предлагают купить базу объявлений или оплатить информационные услуги – с высокой вероятностью, это мошенники.

  3. Сдавать квартиру может представитель собственника, а не сам собственник. Арендатору обязаны предоставить все документы на квартиру, которые лучше проверить. Нужно обратить внимание на форму собственности, проверить документы собственника и их сфотографировать.

  4. Лучше заключать типовой договор на аренду жилья и приложить к нему копии документов владельцев.

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