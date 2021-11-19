В Кабмине заявили, что тысяча за вакцинацию не направлена на поддержку людей

Раздача тысячи гривень за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства. Он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнесс-залы;

внутренних перевозок.

"Программа, в первую очередь, поддержит этот бизнес – почти 6 тысяч субъектов предпринимательства. Люди же получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривень через Дію, чтобы получить дополнительные услуги", – отметил Шмыгаль.

Видео дня

В свою очередь, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк раскрыл детали выдачи "тысячи за вакцинацию от власти". По его словам, тратить эти деньги можно будет только на услуги тех предприятий, на которых работает не менее 5 человек. А также которые уплатили ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года. Впрочем, информация Железняка не является официальной.

Нардеп утверждает: в текущее время точно известно, что в перечень компаний, на услуги которых можно будет тратить эти деньги войдут "Укрзалізниця" и авиаперевозчики. Помимо их речь идет о:

кинотеатрах и киноклубах (КВЭД 59.14);

театрах и концертных площадках, а также компаниях, обеспечивающих техническую поддержку представлений и выступлений (КВЭД 90.01 и 90.02);

театральных и кинозалах (КВЭД 90.04);

музеях (КВЭД 91.02);

спортивных сооружениях (КВЭД 93.11);

спортивных клубах (КВЭД 93.12);

фитнесс-центрах (КВЭД 93.13).

Список предприятий сформирует Кабинет министров. После этого они пройдут проверку на соответствие обязательному критерию (не менее 5 сотрудников, а также уплата ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года).

В Украине сейчас насчитывается более 1 млн юрлиц и почти 2 млн активных "ФОПов". Таким образом получить такую поддержку сможет лишь около 0,2% от общего числа предприятий и предпринимателей.

Выплата "тысячи за вакцинацию от власти" не сможет существенно стимулировать потребительский спрос. Однако эти деньги могут спровоцировать рост цен на развлечения и занятия спортом – те сферы, на которые их разрешат тратить. В частности, подорожать могут абонементы спортклубов, билеты на концерты и в кино и т.д.

По словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, сказанными для Forbes, стоимость таких услуг может вырасти на 5-10%. Ведь эти отрасли страдают от недозагрузки.

"Тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. Но цены в области культуры и спорта могут вырасти на 5-10%", – отметил он.

Впрочем, выдача украинцам денег за вакцинацию не приведет к глобальному росту цен, уверен Николайчук. По его словам, если за счет этого инфляция и увеличится, то не намного – на 0,1-0,2%.

Причина этого – доля спорта и развлечений в общем ВВП является небольшой. А поэтому если некий рост цен и произойдет, то лишь в некоторых смежных отраслях:

железнодорожном транспорте;

авиационном транспорте.

"В масштабах экономики эти суммы незначительны. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП", – заметил Николайчук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде поддержали законопроект, запускающий раздачу "тысячи за вакцинацию от власти". За его поддержку народные депутаты отдали 285 голосов.