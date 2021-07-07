В Кабмине рассказали, как в Украине вырастут цены до конца 2021-го

В Министерстве экономики Украины спрогнозировали около 4% роста экономики в 2021 году. При этом инфляция останется в пределах прогнозируемых 8%.

Об этом рассказал первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, сообщает Ukraine30 в Telegram. "Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций – до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность. Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача – структурная модернизация экономики, основанной на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов. В этом "новом мире" публичными субъектами будут только нации и страны, сознательно консолидировать свои силы для реализации собственного потенциала ", – сказал министр.

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Любченко добавил, что драйвером на последующие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал. "Это цифровизация. Цифровизация различных секторов экономики и, еще раз подчеркиваю, инвестиции в человеческий капитал", – сказал глава Минэкономики.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что на решение Национального банка сохранить учетную ставку на уровне 7,5% повлияло ускорение инфляции до 9,5%. Общий рост цен вызван в первую очередь подорожанием подсолнечного масла.

"В мае инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз Национального банка. Это связано прежде всего с подорожанием отдельных ее компонентов с высокой волатильностью, в частности природного газа и подсолнечного масла, под влиянием преимущественно краткосрочных факторов", – сказал регулятор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле). В месячном измерении цены выросли на 1,3%. Больше всего подорожали хлеб, подсолнечное масло и мясо.