Украинцы получают зарплаты в разы ниже, чем в ЕС: озвучены цифры

В начале 2021 года минимальная зарплата в Украине была почти в 9-10 раз ниже, чем в Ирландии, Германии, Нидерландах и Франции и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге. По данным Минфина, месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн (179,37 евро).

По состоянию на 1 января 2021-го 21 из 27 государств-членов ЕС установила минимальную заработную плату. Об этом сообщает Евростат.

Ежемесячная минимальная заработная плата, как правило, составляет ниже 700 евро на востоке и свыше 1500 евро на северо-западе ЕС. В январе 2021-го в десяти государствах-членах ЕС, расположенных на востоке, минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяц: Болгария (332 евро), Венгрия (442 евро), Румыния (458 евро), Латвия (500 евро), Хорватия (563 евро), Чехия (579 евро), Эстония (584 евро), Польша (614 евро), Словакия (623 евро) и Литва (642 евро).

В пяти других государствах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная зарплата составляет от 700 евро в месяц: Греция (758 евро), Португалия (776 евро), Мальта (785 евро), Словения (1 024 евро) и Испания (1108 евро). В остальных шести странах, расположенных на западе и севере, минимальная заработная плата превысила 1500 евро: Франция (1 555 евро), Германия (1614 евро), Бельгия (1 626 евро), Нидерланды (1 685 евро), Ирландия (1724 евро) и Люксембург (2 202 евро).

Для сравнения, федеральная минимальная заработная плата в США составляла 1024 евро. Отметим, что в 21 соответствующей стране самая высокая минимальная зарплата в ЕС лишь в 6,6 раз превышала самую низкую.

Как сообщал OBOZREVATEL: