Уволенные из НБУ сотрудники получили 300 млн: какие компенсации платят

Из НБУ с июля 2020-го уволилось 93 сотрудника. Каждый из них в среднем получил компенсацию в размере 140 тыс. грн. Всего с 2014-го выплаты уволенным сотрудникам обошлись Нацбанку в 300 млн грн.

Об этом изданию ЭП рассказали в НБУ в ответ на запрос. В целом с 2014 года из регулятора уволили 6300 работников. Сейчас в Нацбанке работает 4864 человека. Стоит отметить, что после того, как главой НБУ стал Кирилл Шевченко, регулятор покинуло всего 93 сотрудника.

Между работниками НБУ и их работодателем существует Коллективный договор, предусматривающий выплату компенсаций при увольнении. "Работники могут получить эти выплаты, если одновременно имеют место следующие три фактора: должности работников подлежат сокращению, им не предложена другая работа и работники подали заявления об увольнении по соглашению сторон", – пояснили в НБУ.

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Часть сотрудников (примерно 1% от общего числа) оспорило свое увольнение в суде. С 2015-го они получили выплату (с учетом компенсации неполученной зарплаты из-за незаконного увольнения) в размере 10,65 млн грн. Расходы на десятку самых крупных компенсаций составили 6,4 млн.

Отметим, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что последние увольнения в НБУ с заявлениями в СМИ – попытка надавить на регулятора. О некоторых решениях покинуть стены Нацбанка глава ведомства узнал из публикаций в средствах массовой информации, а не от самих сотрудников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет влияния на главу НБУ Кирилла Шевченко. При этом он доволен его работой, так как после его назначения в Украине снизились ставки по кредитам.

Верховная Рада Украины 16 июля 2020-го назначил на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, который возглавлял государственный Укргазбанк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.