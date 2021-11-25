"Укрзалізниця" запускает 12 пар скоростных поездов: дата и маршруты

"Укрзалізниця" запускает 12 пар скоростных поездов. Курсировать они начнут уже 12 декабря.

Карту движения новых поездов по Украине опубликовала пресс-служба компании. Пассажирские составы будут курсировать по следующим маршрутам:

№722/721; 724/723; 726/725 Киев – Харьков – Киев;

№732/731 Киев – Запорожье – Киев;

№734/733 Киев – Покровск – Киев;

№712/711 Киев – Константиновка – Киев;

№740/739 Киев – Кривой Рог – Киев;

№763/764 Киев – Одесса – Киев;

№747/748 Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;

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№743/744 Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);

№715/716 и 705/706 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.

Кроме того, до конца 2021 года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев – Тернополь.

В Украине увеличится количество поездов из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Уже с 12 декабря 2021 года появится семь таких поездов. На всех можно будет добраться до "Буковеля".

Это не дополнительные поезда, а "зимние". Дело в том, что с 12 декабря начинает действовать новый график движения. Речь идет о поездах:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с прицепными вагонами Полтава – Ворохта).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" запускает поезд по самому длинному маршруту: Мариуполь – Рахов. Маршрут охватывает 12 областей, а его протяженность составляет 1806 км.