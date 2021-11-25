"Укрзалізниця" запускает 12 пар скоростных поездов: дата и маршруты
"Укрзалізниця" запускает 12 пар скоростных поездов. Курсировать они начнут уже 12 декабря.
Карту движения новых поездов по Украине опубликовала пресс-служба компании. Пассажирские составы будут курсировать по следующим маршрутам:
№722/721; 724/723; 726/725 Киев – Харьков – Киев;
№732/731 Киев – Запорожье – Киев;
№734/733 Киев – Покровск – Киев;
№712/711 Киев – Константиновка – Киев;
№740/739 Киев – Кривой Рог – Киев;
№763/764 Киев – Одесса – Киев;
№747/748 Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;
№743/744 Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);
№715/716 и 705/706 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.
Кроме того, до конца 2021 года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев – Тернополь."Укрзалізниця" пустит сразу 7 поездов в Карпаты
В Украине увеличится количество поездов из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Уже с 12 декабря 2021 года появится семь таких поездов. На всех можно будет добраться до "Буковеля".
Это не дополнительные поезда, а "зимние". Дело в том, что с 12 декабря начинает действовать новый график движения. Речь идет о поездах:
№5/6 Мариуполь – Рахов;
№15/16 Харьков – Рахов;
№55/56 Киев – Рахов;
№95/96 Киев – Рахов;
№25/26 Одесса – Рахов;
№125/126 Николаев – Рахов;
№130/129 Кременчуг – Ворохта (с прицепными вагонами Полтава – Ворохта).
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" запускает поезд по самому длинному маршруту: Мариуполь – Рахов. Маршрут охватывает 12 областей, а его протяженность составляет 1806 км.