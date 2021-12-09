"Укрзалізниця" повысила сбор для пассажиров: как изменятся цены на билеты

Уже завтра, 10 декабря, госкомпания "Укрзалізниця" изменит комиссионный сбор при покупке, возврате или резервировании билета. Теперь он составит не 30 грн, а 22 грн. Стоимость билетов в среднем повысится примерно на 3%.

Отмечается, что это для "Укрзалізниці" даст около 6 млн грн в месяц дополнительных доходов. В пресс-службе компании сообщили, что допсредства направят на усовершенствование систем продаж и другие потребности.

В 2022 году не планируется повышение тарифа на пассажирские перевозки. При этом компания готовится в следующем году предложить новый подход к формированию цен на билеты. По новым правилам стоимость будет зависеть от различных факторов, к примеру, популярности направления, времени покупки. В компании указали, что это позволит пассажирам сэкономить свои средства, если они заранее планируют поездку.

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"Также АО "Укрзалізниця" ожидает в 2022 году увеличение грузооборота на 3,7% и рост пассажирооборота на 14,3%, что достигнет уже 80% до докризисного уровня. Это также является положительным фактором для формирования доходной части для "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Кроме того, госкомпания уменьшает размер сбора за бронирование билетов для групповых заказов. Так, цена резервирования мест для более 30 человек будет составлять 50 грн со взрослого пассажира и 35 грн для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

"Таким образом, АО "Укрзалізниця" значительно снизит стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 грндля взрослых пассажиров и 40 грн для детей, независимо от размера группы. Это будет важным стимулом для развития внутреннего туризма", – добавили в компании.

Ранее компания внесла изменение в правила покупи билетов. Так, "Укрзалізниця" отменила оформление проездных документов на бланках заказа для электричек. До этого пассажиры после покупки билетов через официальный сайт получали на электронную почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ.

Напомним, "Укрзалізниця" запускает 12 пар скоростных поездов. Курсировать они начнут уже 12 декабря. Пассажирские составы будут курсировать по следующим маршрутам:

№722/721; 724/723; 726/725 Киев – Харьков – Киев;

№732/731 Киев – Запорожье – Киев;

№734/733 Киев – Покровск – Киев;

№712/711 Киев – Константиновка – Киев;

№740/739 Киев – Кривой Рог – Киев;

№763/764 Киев – Одесса – Киев;

№747/748 Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;

№743/744 Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);

№715/716 и 705/706 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Укрзалізниця" запустила 2 новых поезда в Польшу. Ездить они ежедневно будут со Львова в Перемышль. Запуск рейсов состоится 22 декабря 2021 года.