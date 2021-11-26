"Укрзалізниця" изменила правила покупки билетов на электрички

Украинская компания "Укрзалізниця" отменила оформление проездных документов на бланках заказа для электричек. Ранее пассажиры после покупки билетов через официальный сайт получали на электронную почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ.

"Пассажиры с бланками заказов не могли совершить посадку на поезд. АО "Укрзалізниця" решило ряд технических вопросов и упростило этот процесс, отменив оформление бланков заказов для региональных поездов", – говорится в сообщении компании.

Также в "Укрзалізниці" указали, что удобнее всего покупать билеты через официальный чат-бот. Его можно открыть по ссылкам:

в Viber – https://vb.me/rus_railway;

в Telegram – https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.

Видео дня

Отметим, ранее в Украине изменили расписание ряда поездов в харьковском направлении. Составы будут ходить по временным маршрутам с 15 по 20 декабря.

Также меняется время отправления и возможны задержки в пути до 30 минут. Все изменения отображены в онлайн-системе заказа билетов.

Изменения связаны с плановым ремонтом на станции Люботин в Харьковской области. В частности:

поезд № 142/141-114/113 Львов – Бахмут будет следовать в объезд Харькова. Не будет остановок на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея и Харьков. Вместо этого состав будет останавливаться в Лозовой и Славянске;

поезд № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка не будет останавливаться в Святогорске, Изюме, Лимане, Харькове и Славянском курорте. При этом также добавятся остановки в Славянске и Лозовой.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что "Укрзалізниця" запускает 12 пар скоростных поездов. Курсировать они начнут уже 12 декабря.