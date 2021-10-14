Украину наводнили старые иномарки: владельцам таких авто грозит новый налог

Несмотря на планы чиновников ввести утилизационный сбор для старых авто, только за сентябрь в Украине зарегистрировали 54,3 тыс. подержанных легковушек. Все эти машины ввезли в страну из-за границы. В целом 85% всех авто, которые попадают в Украину – это б/у. В случае электрокаров процент еще выше – 88%. Владельцам таких автомобилей в будущем грозит уплата нового налога – по 3-6 тыс. грн.

Если сравнить объемы закупки импортного "секонд-хенда" с прошлогодними, то они выросли в 1,5 раза, свидетельствуют данные аналитиков ассоциации "Укравтопром". Всего с начала года в Украину ввезли 355,6 тыс. старых автомобилей. Этот показатель за год вырос на 47% больше. Кроме того, это значит, что б/у авто покупают в 4,7 раза чаще, чем новые.

Практически весь авторынок Украины – это иномарки. Поэтому статистика регистраций иностранных авто довольно четко демонстрирует сложившуюся ситуацию. По подсчетам Федерации работодателей автомобильной отрасли, средний возраст машины в Украине составляет 22,7 года.

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Из-за этого забили тревогу экологи. Государственная экоинспекция объяснила: старые авто служат недолго, а после истечения срока эксплуатации их просто бросают на свалках и во дворах. Это опасно для окружающей среды – почва загрязняется свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. И чем старше авто, тем больше вреда.

Сейчас только 5% автовладельцев отдают машины на утилизацию. В будущем это хотят изменить. Но бесплатно утилизировать автомобили никто не будет – каждому автовладельцу придется заплатить 100-200 евро (3-6 тыс. грн) за эту услугу. Как объяснил OBOZREVATEL глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, если часть деталей авто еще можно использовать повторно, владельцу могут выплатить компенсацию.

Кроме того, экологи надеются, что новый налог отвадит украинцев от покупки "автохлама". Ведь пока такие машины еще на ходу, они загрязняют воздух сильнее, чем новые автомобили. Но, учитывая уровень жизни украинцев, это вряд ли сработает. Если представить, что покупатель копит на новое авто с минимальной зарплаты, то получится, что в Украине это займет почти 40 лет, в то время, как в странах Европы – около пяти.

В итоге старыми машинами владеют те украинцы, у которых нет средств на приобретение нового авто. И если налог на утилизацию коснется только их, это может больно ударить по кошелькам тех, кто беднее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.