Украинцы заявляют, что смогли обналичить "тысячу от Зеленского": возможно ли это

В Украине запустили стартовые выплаты по 1 тыс. грн для вакцинированных граждан. Часть украинцев уже получила "тысячу от Зеленского", а некоторые даже пишут о том, что якобы смогли ее обналичить. Но эксперименты с такими "схемами" показали, что это неправда.

Пользователь в Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова написал о том, что купил билеты за госденьги. Потом он сдал их обратно и якобы получил наличку.

Пользователь написал, что купил билеты онлайн, приехал в кинотеатр и попросил распечатать. Позже якобы сдал билеты и попросил вернуть наличкой, потому что карта была утеряна.

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Конечно же, ни скриншотов ни чеков комментатор не предоставил. При этом в DEV.ua провели эксперимент и выяснили: деньги за билеты в кино возвращаются тем же образом, каким была осуществлена оплата.

То есть, если посетитель покупал билет за наличные, возврат тоже будет наличными. А вот если деньги были переведены с карты – они вернутся на карту. В случае утери пластика можно кинотеатр может попросить другой счет для возврата.

Более того, в правилах "єПідтримки" четко указано, что в случае возврата покупки, деньги вернутся исключительно на спецкарту. После этого их можно будет потратить на одно из доступных развлечений.

Обязательным условием для получения 1 тыс. грн за вакцинацию является наличие зеленого сертификата в приложении Дія. Однако он есть не только у вакцинированных, а и у тех, кто переболел на COVID-19 и получил справку. Поэтому напрашивается вопрос: можно ли запросить "тысячу от Зеленского" с сертификатом о выздоровлении?

После попытки журналиста провернуть это, ничего не вышло. В приложении просто не появилось такой кнопки, а также было уведомление "сертификат о вакцинации не найден", пишет DEV.ua.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, только за прошедшие сутки, 16 декабря, украинцам выплатили 500 млн грн. Но есть и недовольные украинцы. Они пожаловались на некорректную работу Дії.

"Не высвечивает почему-то запрос в Дії. Хотя я бета-тестировщик". "Карту оформил, но Дія не обновляется, хотя написано, что я участвую в бета-тестировании. Уже удалял приложение и ставил заново", – пишут пользователи в сети.

Проблемы возникают и после обновления. "После обновления приложения меня выбросило из Дії. Пришлось снова считывать информацию с ID-паспорта и сканировать лицо, а также заново делать запрос на COVID-сертификаты", – рассказывает тестировщик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "тысячу от Зеленского" смогут получить даже незарегистрированные в Дії украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года.