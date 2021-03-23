Украинцы заполнят нулевые декларации и покажут теневые доходы: в Раде хотят принять новые правила

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроекты №5153 и №5155, которыми предлагается налоговая амнистия. Первым законопроектом предусматривается в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года провести добровольное декларирование активов, заработанных "в тени".

Сбор с такого декларирования будет определяться по таким ставкам: 5% по валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине, 9% по валютным ценностям, размещенным за рубежом, 2,5% по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Также члены комитета обсудили законопроект о внесении изменения в статью "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (№5155). По результатам рассмотрения Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект.

Зачем нужна налоговая амнистия?

Около 30% ВВП в Украине находится "в тени" (оценки Минэкономразвития). За годы независимости в теневой экономике заработали миллиарды. Украинцы до сих пор получают часть или всю зарплату в конвертах. Накопленные сбережения, купленную валюту или другие ценности даже при желании узаконить довольно сложно: у налоговой должны появиться обоснованные вопросы. Нулевая декларация эту проблему может решить. Так, просто нужно задекларировать заработанное "в тени".

Отметим, что налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих государствах долгое время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что заработали без уплаты налогов, но при этом отдать государству несколько процентов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде в очередной раз заявил, что украинцев ждет налоговая амнистия. Это не новое обещание обсуждается не первый год, однако до сих остается всего лишь проектом.

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