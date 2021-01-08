Украинцы заплатят налоги за свои квартиры в 2021-м: кого оштрафуют

В Украине до сентября должны заплатить налоги на квартиры и дома. Тем, кто не заплатит, начнут начислять штрафы.

Об этом говорится в Налоговом кодексе. Так, с момента, как пришла квитанция, у украинцев есть ровно 60 дней на оплату. Последнее "письмо" прислали до 1 июля – после этого квитанции-уведомления больше не рассылают. Но если вас не просят заплатить налог, но вы владеете большой квартирой или домом, возможно, стоит самостоятельно обратиться в местное отделение налоговой службы и проверить, не потерялась ваша квитанция.

К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают квитанции. Причем, судя по данным сборов, платят украинцы исправно. Если же опоздать на 30 дней, то помимо самого налога придется отдать и 10% штрафа, при задержке больше, чем на месяц, штраф составит уже 20%.

Налог платится в местный бюджет, а местная власть решает, сколько платить. Закон устанавливает максимальные ставки и минимальную площадь. Например, запрещено взимать налог за квартиру меньше 60 кв.м и за дом до 120 кв.м (если есть и дом, и квартира, то за общую площадь до 180 кв.м). Но при этом городской совет может принять решение брать налоги только с тех, чье жилье, например, больше 130 кв.м.

Правда, учитывая, что для местной власти этот налог – существенный источник пополнения казны, львиная доля населенных пунктов оставили "нормы" в 60 и 120 кв.м соответственно.

Сколько нужно заплатить? Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Платить в 2020-м нужно за 2019-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов – 2,8 тыс. грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

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Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).