Украинцы заплатят налоги за свои квартиры летом: кому не придут платежки

В Украине до 1 июля 2021-го придут квитанции с уведомлением о необходимости заплатить налоги за свои квартиры. Для некоторых размер платежа может составить более 5 тыс. грн, другие же вовсе могут не платить.

Согласно 266 статьи Налогового кодекса Украины, не оплачивать налог за свою квартиру или дом можно в нескольких случаев. Первый – если площадь недвижимости меньше установленного лимита. Второй – если по площади налог необходимо платить, однако жилье разделено в натуре между всеми членами семьи и на каждого приходится площадь, которая меньше нормы.

Не нужно платить:

если площадь квартиры составляет меньше 60 квадратов (или квартира разделена и на каждого владельца меньше 60 квадратов);

если площадь дома меньше 120 квадратов (или недвижимость разделена и на каждого владельца меньше 120 квадратов);

если есть дом и квартира общей площадью меньше 180 квадратов.

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его объем зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.

Также местная власть может увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров. Предположим, что местная власть установила максимальную ставку и минимальную норму по площади.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).