Украинцы заплатят налоги за квартиры: чье жилье заберут в залог

Украинцы, которые имеют квартиры площадью от 60 квадратов или дома от 120 квадратов, получат квитанции-платежки до 1 июля и в течение 60 дней должны заплатить налог. Жилье нарушителя может попасть в залог.

Об этом газете "Факты" рассказал партнер юридической фирмы JN Legal Сергей Дахновский. Эксперт отмечает, что если квитанция не пришла, то ответственности за задержку платежа не будет.

"Прямо предусмотрено, что если налоговый орган в установленные законом сроки не направит или не вручит налоговое уведомление-решение, то плательщик освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налога", – отмечает юрист.

Источниками погашения налогового долга является любое имущество, которое находится в собственности неплательщика, с учетом ограничений, определенных законодательством. На имущество в случае долга может попасть в залог и даже быть продано.

"Налогоплательщик сохраняет право пользования имуществом, которое находится в налоговом залоге, однако отчуждать его может только при согласии налогового органа", – пояснил Дахновский.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

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