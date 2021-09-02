Украинцы впервые за полгода начали скупать доллары у банков

Украинцы в августе купили у банков и обменников на 245 млн долларов иностранной валюты больше, чем продали. На фоне рекордного падения курса покупка долларов и евро превысила их продажу впервые с февраля 2021 года, то есть за шесть месяцев.

Речь идет об обменных операциях физических лиц, бизнес в этой статистике не учитывается, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). В подсчетах взят во внимание и наличный, и безналичный обмен валют.

За август:

украинцы продали валюту на 2,38 млрд долларов;

купили - 2,62 млрд долларов;

чистая покупка валюты - 245 млн долларов.

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С начала года:

украинцы продали валюту на 16,52 млрд долларов;

купили - 14,74 млрд долларов;

чистая продажа валюты - 1,78 млрд долларов.

Украинцы скупали доллары и евро в месяц, когда гривня укреплялся до годовых максимумов, а валюта, соотвественно, была самой дешевой за год. Чаще всего в период падения курса доллара украинцы стараются перевести накопленные гривневые сбережения в иностранную валюту.

Как подсчитал для OBOZREVATEL аналитик "Альпари" Вадим Иосуб:

доллар за август подешевел в среднем до 26,86 грн, а евро - до 31,7 грн;

с начала года доллар снизился к гривне на 5%, а евро - на 8,8%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доллар в Украине подорожает в сентябре. Однако девальвация гривни будет плавной: аналитики уверены, что после подорожания выше 27 грн/долл., американская валюта начнет постепенно будет двигаться к новому коридору.

Также мы ранее разобрались, как и почему менялась гривня за время своего существования. В частности, оказалось, что курс доллара взлетел в 15 раз, а хлеб подорожал в 46.