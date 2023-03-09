Украинцы в Польше незаконно получили тысячи долларов помощи: все деньги заставят вернуть

В Польше обнаружили необоснованную выплату украинцам помощи на 2 млн злотых (около $450 тыс.). Все эти деньги должны быть возвращены в бюджет Польши.

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Речь идет о выплатах по программам "500+" и "Семейный капитал опекунский" тем украинцам, которые уже покинули территорию Польши, пишет Rzeczpospolita. В таких случаях беженцы должны вернуть неправомерно полученные выплаты, однако в польский бюджет возвратили только 35,4 тыс. злотых (около $8 тыс.) из общей суммы.

"ZUS (польский Институт социального страхования. – Ред.) последовательно принимает решения о незаконно полученных пособиях и обязывает получателей их вернуть... На это есть два года", – рассказал пресс-секретарь ZUS Павел Жебровский.

Однако суммы, предоставляемые ZUS, – это еще не вся помощь украинцам, отмечает издание. Часть выплат находятся в ведении муниципалитетов. То есть пособий, выплаченных необоснованно, может быть гораздо больше.

Когда отбирают выплаты у украинцев в Польше

Если украинский беженец хочет пользоваться льготами в Польше стране, он не может подкидать страну более чем на 30 дней. При этом ранее сообщать о выезде за границу в ZUS должны были сами беженцы.

Однако с 28 января 2023 вступила в силу поправка, благодаря которой ZUS получил доступ к реестру Пограничной службы. То есть информация о о датах въезда и выезда граждан Украины теперь передается в ведомство автоматически.

Всего за месяц действия новых правил ZUS приостановил выплату пособий примерно 3200 гражданам Украины. "Если эти люди вернутся в Польшу в течение 30 дней с даты выезда, они не потеряют законность своего пребывания в Польше и выплата пособий будет восстановлена. Удержание платежа сразу после дня отъезда на основании измененного акта позволило нам избежать переплаты пособий", – объяснил Жебровский.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Польше украинские беженцы, находящиеся там более 183 дней, должны уплатить налог. Подробнее об этом – читайте в материале.

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