Украинцы получат по 6500 грн через Дію: Кабмин утвердил правила и сроки

Из госбюджета Украины выделили 21,5 млрд грн на одноразовую выплату украинцам 6,5 тыс. грн. Деньги получат те, кто потерял всю или часть зарплаты (дохода) или потерял работу из-за войны, которую Россия развязала в Украине. Выплаты будут осуществляться с помощью приложения Дія. Выплаты стартуют с 7 марта.

Порядок выдачи средств согласовал Кабинет министров. Правила прописаны в постановлении № 199 от 4 марта. Так, помощь будет оказана тем, кто работает:

на условиях трудового договора, гиг-контракта или на других законных основаниях;

в качестве физлица-предпринималя (ФЛП), который платит ЕСВ, и предоставил отчетность за 4-й квартал 2021 года или за весь 2021 год.

Список регионов, в которых должны производиться выплаты, Кабмину предоставить ГСЧС. Деньги не получат бюджетные учреждения и фонды общеобязательного государственного страхования.

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"По поручению президента Украины на следующей неделе заработает обновленная программа єПідтримка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФЛП, у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тыс. гривен. Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию – то есть через приложение Дія. Министерство цифровой трансформации уведомит о деталях, как именно оформить помощь", – объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также он призвал украинский бизнес по возможности возвращаться к работе: "Если нет опасности, собирайте своих работников и возобновляйте производство! Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству!... Нам нужно возобновлять производства там, где это возможно".

Как известно, программа єПідтримка была разработана и запущена для выплаты "1000 грн за вакцинацию". Для получения средств необходима регистрация в приложении Дія и виртуальная карта одного из таких банков: А-Банк, Альфа-банк, банк "Восток", Idea Bank, Mononank, Izibank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк.

Как сообщал OBOZREVATEL, выплаты по 6,5 тыс. грн тем, кто потерял доходы из-за войны ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Эта сумма – размер минимальной зарплаты в Украине.

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