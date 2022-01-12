Украинцы по-новому заплатят за свои квартиры: налоги изменили

В Украине в 2022-м пересчитали размер налога на недвижимость. Если в прошлом году за каждый квадрат сверх нормы нужно было платить 70,8 грн, то сейчас – 90 грн. Дело в том, что размер налога привязан к минималке и пересчитывается ежегодно.

Это следует из 266-й статьи Налогового кодекса. Налог поступает в местные бюджеты, поэтому местная власть имеет право увеличить норму жилья и снизить размер налога. Однако чаще всего на такой шаг власти не соглашаются. В целом же действует норма:

платить нужно за квартиры, площадь которых превышает 60 квадратов;

платить нужно за дома, площадь которых превышает 120 квадратов;

если есть и квартира и дома, то общая площадь должна составлять не более 180 квадратов;

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за каждый следуюший квадрат сверх указанной нормы нужно платить 1,5% минималки;

учитывая размер минималки в прошлом году, стоимость "лишнего" квадрата составит 90 грн.

К примеру, если вы живете в квартире площадью 90 квадратов и она вам принадлежит, оплачивать нужно 30 квадратов. В прошлом году за такую площадь нужно было заплатить 2 124 грн. А в текущем году за такую же площадь придется отдать уже 2700 грн.

Платить нужно летом. А платежка придет по месту вашей регистрации. Со дня вручения уведомления есть 60 дней для того, чтобы заплатить в бюджет.

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