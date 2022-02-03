Украинцы назвали зарплату для комфортной жизни: опубликовано исследование

Украинцы считают, что достаточная для комфортной жизни зарплата составляет 25 тыс. грн. Самые высокие запросы у людей среднего возраста – 35-54 лет – 30 тыс. грн.

Самых молодых (18-24 года) и старших (55-60 лет) респондентов устроит заработная плата в 20 тыс. грн. Об этом говорится в исследовании компании Gradus Research.

Больше всего денег нужно для комфортной жизни в столице. Жители Киева определили желаемую ежемесячную плату на уровне 35 тыс. грн. Отметим, средняя зарплата в нашем государстве в 2021 году составила 14 тыс. грн.

Касательно отдельных отраслей, то желаемый уровень зарплаты достигнут в автотранспорте, в индустрии информации и телекоммуникаций, а также в финансовом и страховом секторах.

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Согласно опросу, 91,7% респондентов считают, что в 2022-м вырастут цены на продукты питания. Причем чем старше группа, тем больше она склонна выбирать ответ "сильно вырастут".

Наиболее пессимистично настроены жители северных областей Украины. Интересно, что ни один респондент с этой территории не выбрал вариант, что цены могут снизиться.

"Привыкшие к инфляции цен и девальвации национальной валюты украинцы традиционно не хотят сохранять сбережения в гривне: это выбор только 6,9% по сравнению с 41,8% для доллара. Но при этом молодые наши респонденты верят в гривню: в возрастной группе 18-24 вдвое больше людей (15,9%) по сравнению с остальными готовы экономить "настарость" в этой валюте", – говорит директор Gradus Research Евгения Близнец.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в декабре 2021 года в Украине самая высокая зарплата была зафиксирована в отрасли "Финансовая и страховая деятельность". Ее размер составил 31 274 грн, что на 7855 грн больше, чем месяцем ранее.

Более того, ее размер на 13 821 грн превысил среднюю зарплату по Украине, которая составила 14 282 грн. То есть финансисты и страховики получили почти две средние украинские зарплаты.