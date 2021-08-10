Украинцы могут вновь лишиться работы: эксперты дали советы и сказали, чего ждать в случае локдауна

Многие украинцы рискуют вновь потерять работу, если в Украине будет введен локдаун. Усиление карантина хоть и остается пока под вопросом, но такая угроза есть – медики уже осенью ожидают новой волны коронавируса, которую спровоцирует штамм Дельта.

OBOZREVATEL поинтересовался у экспертов, каких изменений на рынке труда стоит ожидать в ближайшее время и кто может пострадать больше всех.

Хоть и медленно, но заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти. На этом фоне все чаще в обществе обсуждается возможность возобновления ограничительных мер в различных форматах. В провластной фракции "Слуга народа" введение жесткого карантина тоже не исключают.

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Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отметила, что вновь в зоне риска оказались сферы торговли и туризма. В целом, она посоветовала осторожно подходить к вопросу смены работы: "Перед тем, как увольняться и хлопать дверью, надо посмотреть, что предлагают на рынке труда и удовлетворяют ли вас варианты. Если хорошего варианта нет, то надо подождать".

Она обратила внимание, что сейчас особенно востребованы сотрудники IT-сферы, маркетологи и инженеры, но "для адекватных людей, которые не имеют заоблачных пожеланий по зарплате" работа всегда найдется.

Сферы, которые больше всего пострадали от минувших локдаунов, уже начинают готовиться к следующему. Своих работников там планируют отправлять в неоплачиваемый отпуск, поскольку не видят другого выхода, рассказал OBOZREVATEL ресторатор Дмитрий Борисов.

"Планируем действовать так же, как в прошлый раз. Поскольку нас закроют, то мы должны отпускать свой персонал – это называется отпуск за свой счет. Но это делаем не мы, а государство, которое кафе/бары/рестораны считает козлами отпущения. Надеемся, что пока это только слухи о локдауне", – сказал Борисов.

Он также считает несправедливым, когда ресторанному бизнесу запрещают работать, но при этом общественный транспорт продолжает функционировать. По словам ресторатора, в такие заведения посетители приходят намного реже, чем, например, в метро или маршрутки.

"После нескольких локдаунов 50% людей не захотели вернуться в ресторанный бизнес. Если будет еще один, то цифра возрастет до 70%. Это и повара, и официанты, и администраторы. Они не будут работать в кафе, а продолжат работать курьерами, кассирами", – подытожил Борисов.

Украинцам в любом случае стоит осторожно подходить к вопросу смены работы особенно в столь нестабильных условиях. Просчитывать риски и последствия своих решений нужно на несколько шагов вперед, чтобы в поисках более высокой зарплаты в итоге не остаться ни с чем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в случае усиления карантина ограничения могут касаться не всех, а только граждан, которые не вакцинировались. Новую волну коронавируса в Украине ожидают осенью.