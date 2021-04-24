Украинцы могут бесплатно получить гектары земли: что на самом деле изменил Кабмин

Кабинет министров утвердил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам консолидации земель". Согласно идеи, большие землевладельцы должны получить возможность укрупнять свои участки в "принудительном" порядке. А в СМИ даже заговорили о том, что документ отменит право украинцев получить бесплатных 2 га земли.

Что на самом деле меняет этот законопроект – разбирался OBOZREVATEL.

В Украине каждый гражданин по закону может бесплатно получить до 2 га земли для нужд частного хозяйства. Для этого нужно заранее выбрать свободный земельный участок, собрать графические материалы, на которых указано желаемое место расположения этого участка, а также взять копию своего паспорта и идентификационного кода. После чего обратиться к местной власти по месту расположения участка и подать заявление.

Часто главная проблема для желающих получить землю состоит в том, чтобы найти действительно пустой участок, говорит партнер юридической компании Bossom Group Диана Коломийцева. На практике – большинство земель уже заняты. Даже если на публичной кадастровой карте участок якобы свободен, это не значит, что он никому не принадлежит, просто данных о нем может не быть в системе. Возможно, у владельца есть старый госакт, который не оцифрован и кадастровый номер участку не присвоен. Тем не менее, по мнению Дианы Коломийцевой, идея о 2 бесплатных гектарах пока себя не исчерпала:

"Не смотря на то, что земельная реформа продолжается фактически с 91-го года, в селах остались еще люди, которые пользуются земельными участками с целью сельхозпроизводства, но не оформили за собой права на них. Наличие этой нормы позволит таким людям оформить права на свои участки. Идея еще себя не исчерпала с точки зрения реальных земельных ресурсов украинского села".

Но стоит помнить, что кроме положительного влияния, возможность бесплатной приватизации земли порождает и преступные схемы. Управляющий адвокат адвокатского бюро "Сергея Пагера", глава комитета по аграрному праву Ассоциации адвокатов Украины Сергей Пагер рассказывает, сейчас в украинских судах есть несколько дел, где проходят люди, которые получали такие участки несколько раз в разных областях:

"Не существует единой базы. Гражданин, который зарегистрирован и проживает в Винницкой области, получал 2 га в своей области. Потом ехал в Киевскую, Житомирскую, Одесскую, Херсонскую и так далее. Везде получал по 2 га. Но есть прямой запрет на использования этого права более одного раза", – говорит Пагер.

После опубликования законопроекта о консолидации, в СМИ заговорили о том, что он якобы отменяет право украинцев получить 2 га земли бесплатно. В частности, об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. Но Пагер отмечает, документ, опубликованный на сайте Кабмина, нормы о бесплатных 2 га не касается:

"Отмена бесплатной приватизации – это голословные заявления. Соответствующая норма закреплена в статье 121 Земельного кодекса. Порядок передачи таких участков предусмотрен 118-й статьей. Нет никаких оснований утверждать, что в той редакции закона о консолидации, которая есть сейчас, эта норма отменяется".

Информация об отмене приватизации появилась из-за неправильной трактовки изменений в закон "О личном сельском хозяйстве". В нем хотят убрать пункт, который гласит, что для ведения частного хозяйства могут использоваться лишь участки размером не более 2 га. Это значит что размер участка теперь ограничивать не будут. Но о приватизации здесь речь не идет.

То, что норму о бесплатных 2 га не будут отменять, подтвердил в своем Телеграмм-канале и представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

На самом деле, одно из важнейших изменений, которое принесет новый законопроект Кабмина, – это принудительное укрупнение(обмен) участков. Обмены паями разрешены и сейчас. Если у вас есть несколько участков земли, но они разделены участком, который принадлежат другому человеку, вам технически сложнее их обрабатывать. Потому вы можете договориться с этим человеком, заключить соглашение, по которому будете работать на его участке, а он – на каком-то из ваших, аналогичном по размеру и продуктивности.

Что интересно, такая возможность "поменяться" есть и у арендаторов, и у владельцев земель. Но пока все это делают в основном по обоюдному согласию. Либо же у собственника можно потребовать отдать в пользование землю, если он не использует ее по целевому назначению, не обрабатывает.

Сейчас в Кабмине правила решили изменить. Согласно законопроекту, если мелкий землевладелец не захочет меняться правами пользования на участок, его смогут через суд обязать это сделать. При условии что крупный землевладелец сможет предоставить взамен "равноценный" земельный участок, доказать, что это решение "существенно повысит эффективность использования участков", не приведет к "негативным последствиям" для оппонента и может рассматриваться как такое, что обусловлено "мотивами общественной необходимости".

"В законопроекте очень много оценочных категорий. Что значит, что обмен "существенно повысить эффективность использования"? Не приведет к "негативным последствиям"? Как это объективно определить? Чем меньше конкретики, больше оценки – тем большее пространство для манипуляций", – говорит Пагер.

Пагер утверждает, если консолидация – это добровольное явление, она работает хорошо. С агротехнической точки зрения укрупнение действительно полезно землевладельцам. Но когда мы говорим о чем-то принудительном, законность такого действия под вопросом.

"Принуждение – это действие, которое противоречит воле. Когда тебя просят сдать в аренду землю, ты не хочешь, но тебя обязывают через суд – это находится на грани конституционных норм. В частности, право собственности, согласно Конституции, является нерушимым", – подчеркивает адвокат.

Слово "принудительная" так же смутило и депутатов парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики:

"Я буду относиться к этому осторожно, – говорит народный депутат, член профильного комитета Дмитрий Соломчук. – Ведь в демократической стране ничего принудительного быть не должно. А особенно то, что касается земли и частной собственности. Мы, как народные депутаты, члены комитета, еще даже не видели этого документа, и с нами Кабмин не советовался. Но в любом случае законопроект должен идти через комитет. Почитаем его. Если там будут нарушаться каким-то образом права владельцев паев или вообще украинцев, то моя позиция – я точно такого не буду поддерживать".

Еще неизвестно, когда соответствующий законопроект будет рассмотрен Верховной Радой. Но пока можно с уверенностью сказать, норма о том, что решение об укрупнении можно принимать в судебном порядке, эффективно сможет заработать только после открытия рынка земли. Сейчас же, пока есть возможность обмена лишь правом пользования, идти в суды и тратить деньги на тяжбы – не целесообразно.