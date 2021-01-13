Украинцы и без пересмотра тарифов могут платить за газ на 40% меньше: что сделать

В Украине в январе минимальный тариф на газ составляет 6,99 грн, а максимальный – около 9,9 грн. Каждая семья может самостоятельно выбирать поставщика и даже без пересмотра тарифов платить на 41% меньше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если вы пользуетесь только газовой плитой и живете в многоквартирном доме, разница будет незначительной. Если же, к примеру, вы отапливаете дом газом, экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

Например, если на отопление уходит 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом – это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть сменив поставщика в таком случае можно будет экономить более 400 грн в месяц.

У кого самые низкие тарифы:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Энергетические ресурсы Украины" – 7,11 грн за куб;

"Аскания Энерджи" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,22 грн за куб.

Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

Как ранее писал OBOZREVATEL: