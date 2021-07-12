Украинцы покупают квартиры, но ждут их годами: как не вложить деньги в долгострой

Десятки тысяч украинцев купили квартиры в домах-долгостроях, самые известные среди которых – "Укрбуд" и "Аркада". Инвесторы последних регулярно выходят на акции протеста под стены киевской мэрии с требованием достроить их 34 дома. Здания, вероятнее всего, будут введены в эксплуатацию, но для этого понадобится несколько лет.

О том, как не стать жертвой недобросовестного застройщика, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Многие инвесторы продали свои квартиры и вложили средства в новое строительство. И тем временем они снимают квартиры или ютятся у родственников, а в свободное время мы бастуем", – рассказывает покупатель квартиры в одном из домов "Аркады" по имени Михаил.

За последние два года около 28 тыс. инвесторов только в столице владеют жильем в домах-долгостроях. Когда они получат документы на квартиры – пока неизвестно.

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Государство ничего не сделало, чтобы защитить покупателей жилья в новостройках, говорит управляющий партнер юридической компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "Инвесторы могут и не знать, что вкладывают деньги в строительные пирамиды", – добавляет он.

Как сейчас работает рынок недвижимости? Застройщик финансирует строительство за счет средств, которые он привлекает у населения, т.е. за счет продажи жилья. И если спрос неожиданно сокращается, то стройка останавливается. Строить дом попросту не за что.

"Бывают случаи, что средства от продаж квартир на одной строительной площадке направляются на строительство совсем другого дома. Чтобы успокоить инвесторов и создать видимость работ, несколько строителей ходят по площадке с фонариками, и периодически двигается кран", – говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.

Если же работы на площадке останавливаются, у покупателей немного шансов получить ключи и документы на квартиру.

Теоретически, покупатели жилья в комплексе могут объединиться, получить право собственности на недострой, найти финансирование, достроить здание и ввести его в эксплуатацию. Но на практике все не так просто. Законодательные требования настолько сложные, что в Украине почти нет случаев, когда бы покупатели сами достроили дом и получили на него документы.

Типичный пример – дома застройщика Анатолия Войцеховского, которые до сих пор считаются нелегальными. Некоторые дома, хоть и без документов, но полностью построены и в них заселились жильцы. Они платят за пользование коммунальными услугами по тарифам для юридических лиц, которые существенно выше, чем для обычных потребителей.

"При покупке квартиры в строящемся доме нужно учитывать, что никто не даст 100% гарантии, что здание будет достроено. Риски существуют всегда, но у компаний, у которых есть все разрешительные документы и стабильный источник финансирования, их меньше", – говорит директор крупной киевской строительной компании, который попросил не называть его имени.

Репутация строительной компании. Покупателю понравилось месторасположение дома, планировка квартиры и цена оказалась приемлемой – это не повод сразу нести деньги в банк. Лучше потратить несколько вечеров и почитать специализированные форумы, где реальные покупатели пишут о проблемах. Может оказаться, что некоторые дома стройкомпании не введены в эксплуатацию, сроки сдачи объекта затягиваются или качество строительства оставляет желать лучшего. Обо всех этих нюансах лучше знать до того, как уплачены средства за жилье.

Разрешительная документация. Перед тем, как ставить подпись на договоре купли-продажи квартиры, лучше проверить документы. У строительной компании должно быть право аренды или собственности на землю, утвержденный проект, разрешение на подключение к городским коммуникациям. Обычному покупателю сложно разобраться в ворохе документов, поэтому лучше обратиться за консультацией к юристу.

Проверка застройщика. В открытых источниках бесплатно можно проверить информацию о юридическом лице и его собственниках. В них можно найти много интересного. К примеру, против застройщика могут быть поданы иски, компания – находится в процессе ликвидации и пр. У такой компании квартиру покупать не стоит.

Развитие территории. В отделе продаж покупателям, как правило, показывают красивую картинку – дом окружен зеленью, а на пустых от машин дворах гуляют дети. В действительности все может оказаться не так. Например, возле нового дома через год-два может "вырасти" новый микрорайон, который закроет вид на город. Если в новостройке нет подземного паркинга, то это приведет к коллапсу – автомобили будут парковать на всех свободных участках. А, значит, места для прогулки не останется.