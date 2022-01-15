В Украине разрабатывают новые методы налогового контроля: когда потратить деньги будет невозможно

В Украине могут ввести непрямые методы налогового контроля. В результате потратить деньги, заработанные в тени, на крупные покупки будет практически невозможно.

Как рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью OBOZREVATEL, контроль будет касаться всех будущих покупок. Если продать старую квартиру и за вырученные деньги попытаться купить новую, налоговая сможет спросить: где взяли средства на приобретение первого жилья и уплачены ли с тех доходов налоги. Полную версию интервью читайте вскоре.

Видео дня

"Но если украинец покупает другую квартиру (а старую продает – ред.), то в момент покупки, если будут работать непрямые методы, налоговая может спросить, откуда деньги. Непрямые методы – это не ревизия тех активов, которые уже есть. Это только о будущих покупках", – пояснил Гетманцев.

Отметим, что в таком случае на размер покупки могут доначислить 19,5% налога. Также нардеп отметил, что налоговая может отследить крупные покупки, которые попадают в реестр (авто, недвижимость).

"Я не вижу способа, как можно проконтролировать активы, которые не проходят через реестр. Если мы говорим об антиквариате, драгоценностях, которые не проходят по реестрам, к ним могут быть вопросы, но как налоговая о них узнает? Посмотрим, что предложат в законопроекте", – говорит эксперт.

Отметим, Министерство финансов готовит непрямые методы налогового контроля. Это означает, что налоговики будут контролировать не только уплату взносов с доходов, но и расходы украинцев.

Дело в том, что еще с 1995 года Государственная налоговая служба ведет учет всех белых доходов. Поэтому чиновники могут легко сравнить доходы и расходы и найти несовпадения.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.