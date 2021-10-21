Украинцы делают деньги на невакцинированных: появился новый "карантинный бизнес"

В регионах, где начали действовать жесткие карантинные ограничения, вакцинированные от COVID-19 украинцы начали зарабатывать на тех, кто еще не привился. Сеть заполнили объявления имеющих сертификат от вакцинации людей с предложением купить в магазинах все необходимое для тех, у кого его нет. Стоимость услуги разная: есть предложения как за 99 грн, так и за 150 грн.

"Если у Вас нет зеленого сертификата ковид-19 и Вы не можете попасть в торговый центр, кафе, ресторан и т.д., что-то купить, а может, купить что-то за границей, можете отправить выполнить это задание того, у кого этот сертификат есть. Например, меня. Сертификат в "Дие", 2 вакцины "Пфайзер". Стоимость услуги 100 грн", – предлагает Владимир из Кривого Рога.

А вот Богдан предлагает свои услуги по всей Львовской области. Просит за это минимум 99 грн.

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Впрочем, есть "ковидные курьеры", которые предлагают свои услуги на очень ограниченной территории. К примеру, Ирина готова пойти в любой магазин только на правом берегу Днепра. За работу берет 100 грн/час плюс оплата за проезд.

Кстати, похоже, что бизнес у нее идет хорошо: заказы берет преимущественно, по предварительной записи, и ставит в известность, есть ли еще места. "Звоните, на ближайшие 3 дня осталось немного мест", – сообщила она 20 октября.

А есть еще и специализированные покупатели – они работают только в конкретных магазинах. "Схожу за покупками в "Эпицентр", "Новую Линию". По Вашему списку скуплюсь в строительных магазинах. Стоимость 150 грн", – обещает Андрей из Днепра.

Зарабатывания на карантинных ограничениях – не новшество. По сути, походы в магазины за покупками для невакцинированных стали развитием идеи, приносившей деньги хозяевам собак во время первого жесткого локдауна в начале 2020 года.

Тогда гулять в парках и скверах можно было только с целью выгула питомцев. Поэтому украинцы сдавали в аренду своих собак тем, у кого их не было. Брали за это 50-100 грн, напоминает "Одесская жизнь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове продавали фиктивные сертификаты о вакцинации и негативные результаты ПЦР-тестов. Для подделки документов злоумышленники незаконно использовали логотип медицинской лаборатории, а также печати различных медицинских учреждений. На этом они зарабатывали 4 млн грн в месяц.