Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформа

В Украине уже через несколько лет могут запустить накопительные пенсии. Каждого работающего обяжут часть зарплаты откладывать на специальном счете. Собранные деньги будут хранить и инвестировать фонды до тех пор, пока украинец не достигнет пенсионного возраста. После можно будет получить вторую выплату. Однако такое новшество коснется не всех.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, сейчас есть несколько проектов запуска накопительного уровня. Одни предлагают собирать взносы с тех, кто не достиг возраста 35 лет. Другие же хотят ввести накопительные пенсии для тех, кому еще не исполнилось 50 лет. Остальные украинцы (в том числе и действующие пенсионеры) будут получать те же выплаты, что и сейчас.

На государственные пенсии будут иметь право и те украинцы, которых коснется новая пенсионная реформа. Они будут иметь право на две выплаты: одну из государственного Пенсионного фонда, а вторую – из собственного накопительного счета.

Такая схема работает во многих западных странах. Однако в Украине есть высокие риски: слишком большая инфляция (накопления могут сгореть), мало инструментов для инвестиций (полноценно не работает фондовый рынок, есть риска банкротства и воровства средств).

Как рассказали OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, при планируемом властями размере взноса в 4% зарплаты в лучшем случае вторая пенсия составит те же 4%. И это при условии, что накопительному фонду удастся приумножить собранные средства, чтобы погасить инфляцию и компенсировать расходы на администрирования.

Средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн. Предположим, что украинец постоянно получал среднюю зарплату и в течение 20 лет исправно выплачивал взносы на "вторую пенсию". В таком случае он сможет следующие 20 лет (с 60-ти до 80-ти) получать те же 400 грн.

Отметим, что номинальный размер второй пенсии будет меняться, но реальная стоимость будущей пенсии при взносе в 4% не будет превышать 4% от средней зарплаты. Единственный способ значительно увеличить размер "прибавки" – добиться значительного роста зарплат украинцев и вывести из из тени.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.