Украинцы будут получать пенсии в 7 тыс. грн: в Минсоце показали расчеты

Украинцы после завершения пенсионной реформы смогут получать выплаты, размер которых составляет около 7 тыс. грн. Это станет возможным в результате запуска накопительного уровня пенсионной системы.

Об этом говорится в публикации на официальном сайте Министерства социальной политики. Новшества позволит получать на заслуженном отдыхе 40% заработной платы. "Даже при небольших взносах в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год) это возможно", – говорится в публикации.

Например все расчеты сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции, и построена модель для человека, который:

получает заработную плату 15 000 гривен в месяц

работает и копит с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа)

на собственный пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного ею НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который ее оплатил работодатель (вместе 4% – 600 гривен),

после завершения периода работы получает накопительную пенсию поездом 15 лет,

все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),

получает пенсию из солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).

В этом примере средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривну, что составляет 45% от ее зарплаты.

Другие сценарии, как будет меняться размер накопительной пенсии в зависимости от стажа человека и продолжительности выплат можно посмотреть в инфографике.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с сентября 2021-го пенсии будут выплачивать по-новому. Все, кроме украинцев старше 80 лет и малоподвижных, должны открыть счета в банке и получать выплаты на карту. Это сделали для того, чтобы сэкономить деньги на доставке выплат с помощью почтальонов.