Украинцев жестко штрафуют за сжигание листвы: дым может вызвать рак

В Украине за сжигание сухой листвы предусмотрен штраф до 6120 грн. Как утверждают экологи, в процессе горения выделяется бензпирен, который относится к первому классу опасности для человека и способен провоцировать онкологические заболевания.

"В тлеющей без доступа кислорода листве выделяется бензпирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания. На приусадебных участках растения нередко окропляют пестицидами, которые также высвобождаются в воздух при сгорании листьев или травы", – цитирует Черкасский горсовет начальника отдела экологии Владимира Гусаченко.

Как могут оштрафовать за сжигание листвы:

простых украинцев – от 3060 до 6120 грн штрафа;

должностных лиц – от 15300 до 21420 грн штрафа.

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В большинстве украинских городов местная власть готова заниматься вывозом листвы: для этого нужно обратиться в местную администрацию. Кроме того, каждая семья может самостоятельно правильно утилизировать листву (компостировать).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировали самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

Украинцам для уменьшения загрязнения воздуха нужно воздержаться от курения и сжигания листьев.