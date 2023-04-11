Украинцев штрафуют за ночной шум в квартирах: львовянин поплатился за громкий звук телевизора

Суд во Львове признал виновным жителя города, который громко включал телевизор по ночам. Мужчину оштрафовали на 510 грн, а также обязали оплатить судебный сбор в размере 536 грн. Штраф в 510 грн за шум является самым высоким для физлиц. Он применяется только в случае повторного нарушения режима тишины в течение одного года.

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Размер штрафов за первое нарушение в году – 85-255 грн для физлиц и 255-510 грн для юрлиц. Решение касательно львовянина вынесла судья Сыховского районного суда Людмила Сабара, сообщает Zaxid.net.

В сумме житель Львова должен заплатить за ночной шум 1046 грн. В постановлении суда указано, что мужчина в 22:30 17 февраля громко слушал музыку на телевизоре. Это мешало соседям, и они вызвали полицию. На нарушителя составили протокол.

При этом ситуация отягощалась тем, что нарушитель агрессивно реагировал на просьбы выключить телевизор и игнорировал соседей. Кроме того, по показаниям соседей, ситуация повторялась регулярно.

Обвиняемый при этом не явился на заседание суда. Решение судьи еще может быть обжаловано в виде апелляции.

Следует помнить, что режим тишины в многоквартирных домах действует с 22:00 до 8:00 в выходные и с 21:00 до 8:00 в рабочие дни. Однако важен не только факт наличия шума, но и его фактическая громкость. Так:

допустимый уровень шума в жилых домах днем составляет не более 55 дБ;

в жилых домах ночью – не более 45 дБ;

допустимый уровень шума в общежитиях днем – до 60 дБ;

в общежитиях ночью – до 50 дБ;

Громкий детский плач и шум от домашних животных не входят в список запрещенных звуков. Поэтому в таких случаях нужно обращаться не в полицию, а в службу опеки или службу защиты прав животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы за нарушение комендантского часа граждане могут получить штраф в тысячи гривен. Для свободного перемещения в этот период времени неприкосновенными считаются лица, у которых есть специально изданные пропуска и удостоверения.

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