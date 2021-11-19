Украинцев предупредили о подорожании сахара: по какой цене будем покупать

Цены на сахар в 2021 году не будут ниже 27-28 грн/кг. Более того, стоимость, скорее всего, вырастет, прогнозирует директор "Староконстантиновского сахарного завода" (A'SPIK group) Владимир Шостак. По его словам, затраты не позволяют продавать продукт по более низкой цене.

"Ниже той отпускной цены, которая есть сегодня, не будет точно. Остановится ли она на 31 грн/кг или 35 грн/кг прогнозировать сложно. Но то, что она не будет ниже 27-28 грн/кг, говорят все эксперты и мы так считаем", – цитирует Шостака Agroportal.

В свою очередь начальник отдела агропромышленного производства управления развития агропромышленного комплекса и земельных отношений Хмельницкой ОГА Андрей Лакуста заявил в эфире "Суспільне Поділля", что цена сахара составит как минимум 30-31 грн/кг.

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Подсолнечное масло

До конца 2021 года цены на подсолнечное масло могут вырасти, но не более чем на 10%. При этом уже в ноябре стоимость увеличилась до 63 грн за литр.

По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет, соответственно свыше 90% производимого масла идет на экспорт. Поэтому цены на подсолнечное масло в Украине сильно зависят от цен на мировом рынке, которые также часто меняются.

Сало

Цены на сало в Украине побили все рекорды и оно теперь стоит дороже отборной свинины. Фермеры говорят, что держать свиней не выгодно и тяжело, а самих хозяйств в стране не так и много. Плюс ко всему взлетели цены на корма.

Куски для тушения сейчас можно купить за 80 грн, сальные обрезки – за 20 грн, а самое дорогое сало "генеральское" – 350 грн/кг. Но в будущем цены будут еще выше.

Специалисты говорят, что понижения цены не будет. Кроме того, дефицит свинины может возникнуть во всем мире, а в Европе из-за рост цен на корма уже сокращается поголовье. Интересно, что в нашей стране и корма и рабочая сила дешевле, но себестоимость свинины выше.

Хлеб

В Украине ожидается подорожание хлеба на 20%. Одной из главных причин этого является подорожание газа – из-за этого пекарни оказались на грани выживания.

При этом сами пекари предупреждают: для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку. А это, соответственно, приведет к снижению качества самого хлеба.

Яйца

Цены на яйца вскоре вырастут на 8-14%. Уже до новогодних праздников стоимость может составить 38-40 грн за 10 штук.

Сейчас десяток яиц в среднем стоит примерно 35,20 грн, а с начала ноября цена выросла на 1%. Как объясняет Светлана Литвин, здесь выступает сезонный фактор. "Уменьшение предложения приводит к росту цены. Подобную тенденцию мы будем постепенно наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – заявила Литвин.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине после принятия законопроекта №5600 (на данный момент принят в первом чтении) примерно на 2 грн может подорожать литр пива крепостью 8%. В то же время время цены на ликеро-водочную продукцию могут увеличится примерно на 2,1 грн за литр из-за повышения акциза на 5%.