Украинцев обяжут самим копить на пенсию: сколько придется отдавать с зарплаты

Украинцев обяжут самостоятельно копить на пенсию. Новые правила предусматривают, что делать взносы обяжут и сотрудника, и его работодателя. В целом на это будут выделять 4% зарплаты в месяц.

Об этом со ссылкой на экс-замглавы Пенсионного фонда Виктора Колбуна сообщило издание "Сегодня". Соответствующий законопроект уже разработан.

Прежде было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физлиц (с 18% до 16%). Также убрали возрастной ценз о том, что в обязательном пенсстраховании могут участвовать только люди моложе 35 лет. Ранее такая норма мотивировалась тем, что более старшие не успеют накопить себе на хорошую пенсию. Некоторые непринятые законопроекты предлагали тем, кому 35+, участвовать в обязательном пенсстраховании добровольно.

"Такая норма – дискриминационная, например, одному 34 года и 11 месяцев – он участвует, другому 35 лет и 1 месяц – он не участвует, поэтому ее убрали, – говорит Виктор Колбун. – Права должны быть равными, даже, условно говоря, 59-летний сможет накопить себе хотя бы дополнительные 10 гривен к пенсии".

Но главным камнем преткновения до сих пор является вопрос: кто будет распоряжаться накопленным взносами, а это в будущем триллионы гривен. В одних законопроектах предлагалось создать отдельный государственный фонд – некий "Пенсфонд-2", в других – привлечь самые крупные и надежные НПФ, в третьих – допустить к "пенсионному пирогу" все частные НПФ. Депутаты тогда не пришли к единому мнению, поэтому запланированный в 2017 году 2019 год запуска накопительных пенсий перенесли сперва на 2020-й год, затем на 2021-й… Теперь уже на 2023-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуется такими механизмами.