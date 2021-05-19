Украинцев обяжут отвечать за имущество работодателей и введут временные контракты: законопроект Кабмина

В Украине Кабинет министров предлагает разрешить работодателям оформлять временные трудовые договора. Об этом говорится в правительственном законопроекте №5388. Документ также предполагает закрепить за сотрудниками материальную ответственность за имущество работодателя.

Как разъяснила в своей колонке на ЭП адвокат Людмила Зверева, в Кодексе законов о труде появится новая статья 23-1, которая позволит заключать контракты на срок до 5 лет. "Авторы предлагают заключать срочный трудовой договор в таких случаях, как замещение временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы (должность), для замещения свободного рабочего места (должности), если за работником, с которым прекращены трудовые отношения в соответствии с законом сохраняется право возвращения на предыдущую работу (должность), на время выполнения определенного объема или вида работы", – отмечает эксперт.

Кроме того, вводится прямая ответственность за вред имуществу работодателя. Если по вине нарушений со стороны сотрудника компания понесла убыток, она имеет право компенсировать потери за счет работника.

"Закрепление определения прямого действительного имущественного ущерба, за которую он может быть привлечен – потеря, ухудшение или снижение ценности имущества предприятия, учреждения, организации, а также затраты на восстановление, приобретение имущества или иных ценностей, произошедших вследствие нарушения работником условий трудового договора", – поясняет адвокат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль в 2020 году пообещал создать 500 тыс. рабочих мест. При этом в своем интервью глава Кабмина посчитал своей заслугой всех трудоустроенных через центры занятости, хотя с их помощью находили сотрудников и частные предприятия.