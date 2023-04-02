Украинцев могут оштрафовать за поведение в собственных квартирах: что нужно знать

Украинцы обязаны соблюдать режим тишины в многоквартирных домах с 22:00 до 8:00 в выходные и с 21:00 до 8:00 в рабочие дни. При этом шумные ремонтные работы в выходные запрещены круглосуточно. Нарушителям-физлицам грозят штрафы до 510 грн с конфискацией оборудования, а юрлицам – до 2550 грн.

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Общие правила прописаны в Государственных строительных нормах (ГСН) Украины. А нормы, регламентирующие проведение ремонтных работ, содержатся в законе "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Отмечается, в период режима тишины запрещается:

громко кричать и петь;

использовать звуковоспроизводящую аппаратуру;

делать ремонт (допустимо только с 8 часов утра до 9 вечера в будние дни).

Важно, что громкий детский плач и шум от домашних животных не входят в список запрещенных звуков. Поэтому в таких случаях нужно обращаться не в полицию, а в службу опеки или службу защиты прав животных.

При этом важен не только факт наличия шума, но и его фактическая громкость. Так:

допустимый уровень шума в жилых домах днем – не более 55 дБ;

днем – не более 55 дБ; в жилых домах ночью – не более 45 дБ;

допустимый уровень шума в общежитиях днем – до 60 дБ;

– до 60 дБ; в общежитиях ночью – до 50 дБ;

За шум в неположенное время украинцам могут вынести предупреждение или сразу оштрафовать. Размер штрафов за первое нарушение в году – 85-255 грн для физлиц и 255-510 грн для юрлиц.

Повторное нарушение карается жестче: 255-510 грн для физлиц, 850-2550 грн для юрлиц. Кроме того, повторное нарушение правил ведения ремонта предполагает конфискацию инструментов, оборудования и/или аппаратуры, являющихся источником шума.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы за нарушение комендантского часа граждане могут получить штраф в тысячи гривен. Для свободного перемещения в этот период времени неприкосновенными считаются лица, у которых есть специально изданные пропуска и удостоверения.

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