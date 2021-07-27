Украинцам вместо iPhone присылают кирпичи: как работают мошенники и где нельзя покупать

В Украине мошенники продают кирпичи, выдавая их за iPhone в telegram-каналах. Так, тщательно упакованный товар присылают через "Новую почту": открыть посылку разрешают только после оплаты.

Как рассказала изданию Информатор жертва обмана Мария, коробку из-под iPhone склеивают изнутри. Распаковать ее возможно, только разорвав картон. "Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками", – рассказала украинка.

В то же время сотрудники "Новой почты" по правилам компании не имеют права раскрывать упаковку и проверять товар. Однако и Марии сделать это, по ее словам, запретили. Ей позволили разорвать только упаковку "Новой почты", а сам iPhone – только после оплаты.

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Вернуть средства почта также отказалась. Жертва обмана написала заявление в полицию и теперь правоохранители попытаются разыскать мошенника. Чтобы не стать следующей жертвой, нужно соблюдать несколько простых правил:

не делать покупки на неизвестных площадках и в соцсетях;

перед покупкой искать отзывы о продавце на независимых ресурсах;

не покупать товар, стоимость которого в разы отличается от рыночной;

оплачивать покупку только после того, как удалось ознакомиться с качеством товара.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине мошенники получают дорогостоящую технику вместо покупателей. Они подделывают документы и заполучают уникальный код, который должен приходить клиенту после того, как товар доставляют в отделение.