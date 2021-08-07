Украинцам вернули миллионы гривен за некачественные товары и услуги: озвучены цифры 

В Украине с начала 2021 года в Государственную потребительскую службу поступило почти 14 тыс. обращений, жалоб, предложений и заявлений от покупателей. Так, украинцам вернули 6,8 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы. В целом 37,3% обращений касались качества непродовольственных товаров, 46,4% – качества предоставляемых услуг или работ. Из них: 20,1% – качество жилищно-коммунальных услуг, 4,4% – продовольственные товары, 11,5% – покупка товаров через Интернет.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что очень важно, чтобы украинцы, права которых были нарушены, обращались и знали, что они "могут восстановить справедливость".

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"Мы, со своей стороны, попытаемся сделать так, чтобы подача обращений была удобной и быстрой. Над этим сегодня работают наши ІТ-специалисты", – сказала Магалецкая.

Ранее сообщалось, что на "Новой почте" уничтожили посылку украинца стоимостью $2800. Тот заказал курьерскую доставку клиенту более 300 моделей самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине каждый литр крепкого алкоголя – фальсификат. Его реализуют без уплаты акцизов, при этом качество такого напитка никто гарантировать не может. В целом ситуация с подакцизными товарами (в первую очередь сигареты и алкоголь) достигла худшего за много лет состояния.