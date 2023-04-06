Украинцам с апреля пересчитали пенсии: кто и сколько получит

В Украине из около 10 млн пенсионеров работать продолжают 2,7 млн человек. По закону раз в два года они имеют право на перерасчет выплат, так как их стаж растет. И этот перерасчет происходит автоматически в апреле. Не стал исключением и апрель 2023-го.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. У каждого пенсионера размер прибавки будет индивидуальным: чем выше была зарплата, тем более значительным будет повышение. Например, если при 35 годах стажа у вас была пенсия в 5000 грн, то после перерасчета будет около 5285 грн.

В 2023-м Кабмин принял решение отменить индексацию (увеличение минимальной и максимальной пенсии, надбавки за стаж). Такой перерасчет не предусмотрели в бюджете. Обычно он на два процентных пункта выше уровня инфляции. Цены в прошлом году выросли на 26,6%, а повышение составило около 13,3%. В этом году инфляция в лучшем случае будет около 20%.

То есть для того, чтобы компенсировать рост цен, выплаты нужно было повысить как минимум на 33,3% (это покрыло бы рост цен и в прошлом, и в текущем году). Тогда вместо 2093 грн украинцы на заслуженном отдыхе получали бы от 2789 грн. Отметим, речь идет именно о минимальной пенсии.

Бывший министр соцполитики Андрей Рева считает, что минимальную пенсию необходимо повысить до 4000 грн. "Самые бедные слои населения, те, кто получает пенсию около минималки, – а это около 4 млн человек – пострадают больше всего. Необходимо повысить минимальную пенсию с 2093 до 4000 грн", – рассказал Андрей Рева.

К слову, действительно значительные проблемы с пенсиями возникнут после полномасштабной войны. Так, сейчас бюджет Пенсионного фонда (ПФУ) спасают военные. Со своих зарплат они платят 22% ЕСВ. После победы состоится демобилизация, количество военных значительно сократится. Как результат, поступления в ПФУ сократятся в разы. Например: в январе 2023-го ПФУ получил из зарплат всех украинцев 31,5 млрд грн, из них около 19,9 млрд – от военных. До большой войны со своих зарплат военные платили в Пенсионный фонд около 1,32 млрд грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине далеко не все 60-летние могут рассчитывать на то, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых. Это зависит от стажа. Кто не выполнил норму, будет работать до 63 или 65 лет.

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